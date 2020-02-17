安倍晉三曾向朝方提議舉行日朝首腦會談　簽署新聯合聲明

日本共同社2月17日引述消息報道，日本首相安倍晉三曾在2019年5月，向朝鮮領袖金正恩提議在不設條件下舉行首腦會談，但不獲回應。

2002年時任日本首相小泉純一郎與前朝鮮領袖金正日會面，並簽署《日朝平壤宣言》。（Getty）

共同社引述多名日朝關係消息人士指出，安倍曾在2019年5月，向金正恩提議舉行首腦會談，並研究以2002年《日朝平壤宣言》為基礎下，簽訂新日朝共同宣言。

報道指安倍當時一度表示，因雙方領袖人已更換，應是時候制定更符合新時代的東西，強調了簽訂新共同宣言的重要性。日方透過韓國政府，經韓朝高官間的渠道轉達，但朝方未有對提議作出回應。

報道指出，安倍是在觀看2018年美朝實現首腦會談，並簽署新加坡聯合聲明後，有意實現日朝會談，簽署新的日朝聲明文件，創造政治遺產。

朝鮮把《日朝平壤宣言》定位為承諾邦交正常化及解決過去日朝間遺留問題，即所謂「清算過去」的文件，對其非常重視。有意見指出，日本希望在維持邦交正常化後清算過去的同時，寫入舊宣言中沒有寫明的日本人綁架問題。

報道引述曾參與2002年平壤宣言起草、前外務審議官田中均表示：「平壤宣言是考慮到日韓基本條約，在相互放棄索賠權、採用不是賠償而是經濟一攬子合作方式的談判，最終彙總的文件。」田中認為平壤宣言已是雙方能達成妥協的最大限度的內容，質疑朝鮮會否對簽署新宣言表示興趣。