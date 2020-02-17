【武漢肺炎】紐約司機憂「中招」拒載華客　市長白思豪斥責

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情使得全球擔憂不已，一些華人和亞裔人種遭受歧視，紐約也出現這種現象，該市市長白思豪斥責司機揀客及拒載的做法。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）2月15日在Twitter上發文稱因為乘客的種族而實行揀客及拒載是可恥。他在推文寫道：「讓我講明，任何人從事這種殘忍的種族定性行為是會有後果的。（我）在此向我們的亞裔美國社群說，你的城市在支持你，而這一種歧視將不會被容忍。」

This is OUTRAGEOUS.



Let me be perfectly clear: there WILL be consequences for anyone caught taking part in this kind of cruel racial profiling.



To our Asian American community: your city has your back and this discrimination will NOT be tolerated. https://t.co/cy4rwn2zpZ — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) February 15, 2020

在疫情蔓延的過程中，一些國家也出現了歧視中國人和亞洲人的情緒，紐約就是其中之一。

《紐約郵報》2月15日在一則報道中披露，多名紐約的士司機因擔心感染新型冠狀病毒而避開華人社區，一些出租司機及叫車app的司機甚至歧視乘客。

10年前從香港移居紐約的羅賓遜（Ada Robinson）懷疑自己在2月9日被叫車應用程式Lyft的司機歧視。她描述被拒載經歷時說，第一個司機出現時，「我指向他，他看着我，然後他駛走了，還取消了訂單，第二個司機來到，他看着我，然後開車駛到轉角處，他猶豫並駛走了。」

報道成，另有一位匿名司機告訴《紐約郵報》：「我感到很難過，但當我看到中國乘客時，我會離開」，「我不會載任何中國乘客。我很害怕。我不想得這種病。」還有一名優步（Uber）司機表示，他不想在弗拉興（皇后區內一個約有7萬華人的社區）下客，「我不知道誰帶有這種病毒……但我為自己、家人和乘客擔心」。