【武漢肺炎】日本疫情變化　中國外交部回應

中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情引發全球關注，日本也有許多感染病例，而且局勢出現了不利的變化。

中國：願與日本分享經驗

在中國外交部2月17日的網上記者會上，有記者提問，據報道，近日日本國內多地新增多個新冠肺炎確診病例。日本權威機構認為，日本己處於疫情國內爆發的早期階段，目前阻止感染繼續蔓延難度較大。日本政府表示，疫情進入新階段，並決定調整應對思路，進一步強化防控措施。請問中方如何看待日本疫情擴大？是否將同日方進一步開展合作？是否準備向日方提供支持或援助？

對此，發言人耿爽回應說，中方正密切關注日本國內新冠肺炎疫情發展，我們對此感同身受。國際社會特別是鄰國之間理應加強合作，攜手應對這一挑戰。

耿爽還強調，日本政府和社會各界迄今為中國抗擊疫情提供了真誠友善的支持和幫助，中方對此銘記在心，深表感謝。儘管當前中國國內疫情形勢依然嚴峻，但我們願在努力抗擊本國疫情的同時，進一步同日方分享信息和經驗，並根據日方需要，積極向日方提供力所能及的支持和幫助。事實上，雙方已經着手開展這方面的具體工作。

耿爽表示，我們願同日方繼續保持溝通協調，加強防疫合作，共同維護兩國人民的生命安全和身體健康，維護地區和世界的公共衛生安全。