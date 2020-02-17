【武漢肺炎】日本疫情擴散已開始　檢測機制存很大隱憂

專家認為，日本新冠肺炎疫情「處在可視為擴散已開始的階段」，而日本的檢測機制方面存在很大隱憂。

日經中文網2月17日報道，2月13日日本國內首位新冠肺炎死亡患者出現，同時感染途徑不明的患者出現多例。

日本「鑽石公主號」郵輪上出現了大批新冠肺炎患者。（AP）

2月14日在日本橫濱市召開了相關專家參加的緊急研討會，在世界衛生組織（WHO）負責新冠肺炎對策的進藤奈邦子發表演講，指出「在中國以外，無法追蹤感染途徑的患者只在日本出現」，敦促日本政府和醫療機構努力追蹤感染途徑。

在研討會上發言的日本國立國際醫療研究中心醫院的國際傳染病中心負責人大麴貴夫表示，「可以認為感染正在日本國內擴大的可能性很高。已經到了推進下一步舉措的過渡期」，強調日本醫療機構等有必要推進救治患者的準備工作。

隨着被確認感染的死亡者和感染途徑不明的患者出現多例，日本東北大學教授押谷仁認為，「可視為日本已經進入或許已開始擴散這一階段」，指出今後各地各地都有可能發現患者。日本傳染病學會也發表見解稱，日本國內「發生散發性疫情也不足為奇」。

日本神戶大學教授巖田健太郎表示，「雖然仍不瞭解疫情的階段，但仍未發展到全國性蔓延，因此需要努力在地區層面展開儘可能的封堵」，呼籲冷靜加以應對。

日本大阪大學教授朝野和典指出，「（針對此次的新冠肺炎病毒）應該弄清日本國內已開始發生擴散的實際情況」，指出有必要對未去過武漢等情況的人進行病毒檢查。

但檢測機制存在隱憂。押谷仁認為「日本國內的檢測體制將無法應付。隔離呈陽性的患者在物理上也可能漸漸難以實現」。今後，為了不斷髮現感染途徑不明的患者，朝野和典呼籲改變檢測體制，指出「應該將檢測者和檢測藥等的一部分用於掌握國內擴散的狀況」。

如果因擔心可能已感染而不安的患者湧向醫院和診所等，醫療機構的功能將無法發揮。押谷仁表示，「為了避免重症者失去生命，需要構建將醫療資源集中投入的體制」，需要弄清需要實施治療和處理的患者。

因此，掌握感染擴散的實際情況已成為日本防止新冠肺炎疫情擴散的當務之急。