美駐德大使警告勿選用不可靠5G供應商　華春瑩回擊指美國虛偽

美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）2月16日在Twitter指，接獲總統特朗普（Donald Trump）的電話，指示他表明任何選用不可靠的5G供應商的國家，將危害共享情報協議。中國外交部發言人華春瑩17日回擊指美國虛偽。

美國多次敦促盟國禁止華為參與5G移動數據網絡，稱華為存在安全隱患。中國外交部和華為多次否認指控。（AFP）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）2月17日報道，格雷內爾指，特朗普當天從空軍一號給他打了電話，並指示他表明「任何選擇使用不可靠的5G供應商的國家，都將危害我們在最高層面共享情報和信息的能力。」

美國曾多次威脅中止共享情報，包括已經容許華為有限參與5G網絡的英國。美國擔心華為與中國共產黨有密切聯繫，並指出法律似乎迫使中國的公司遵守北京的任何數據要求。華為曾表示，絕不會將客戶數據提供給政府。

華春瑩在Twitter發文回應格雷內爾，指摘美國虛偽。華春瑩稱，「他（格雷內爾）在威脅誰？誰是真正的威脅？記住，斯諾登（Edward Snowden）說美國監視總理默克爾（ Angela Merkel）的電話！」

Ambassador Richard Grenell tweeted on consequences of choosing an "untrustworthy" 5G vendor. Who he is threatening? Who's the real threat? Remember, Snowden said US spied on Chancellor Merkel's phone! https://t.co/P0D2pkjvZJ — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) February 17, 2020

2013年，美國國家安全局（National Security Agency）前承包商斯諾登發佈了許多有關組織活動的文件。德國《明鏡》周刊當時報道，文件顯示，美國國家安全局在歐盟駐華盛頓辦事處秘密安裝竊聽裝置，並滲透到歐盟的電腦網絡。

2013年10月，《明鏡》發表文章，聲稱美國竊聽默克爾的手機。這些指控導致德國聯邦檢察官展開調查，由於缺乏證據，調查最終被撤銷。當時，白宮發表聲明堅稱「沒有監視也不會監視」默克爾的電話。

英國決定允許中國公司有限參與5G網絡之後，德國是美國和華為之間的下一個戰場。德國尚未決定是否將華為排除在外。默克爾的基督教民主聯盟（Christian Democratic Union）支持一份戰略文件，並未完全禁止華為參與德國的5G網絡建設。

消費者新聞與商業頻道報道，關於華為的決定可能會引發德國、中國和美國之間的爭執。如果沒有對華為的徹底禁令，美國將感到被輕視。但是，如果華為被禁止，無疑會激怒中國。德國將必須謹慎地平衡與美國和中國這兩個最大的貿易伙伴的關係。