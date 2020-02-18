美駐德大使警告勿選用不可靠5G供應商　華春瑩回擊指美國虛偽

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美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）2月16日在Twitter指，接獲總統特朗普（Donald Trump）的電話，指示他表明任何選用不可靠的5G供應商的國家，將危害共享情報協議。中國外交部發言人華春瑩17日回擊指美國虛偽。

美國多次敦促盟國禁止華為參與5G移動數據網絡，稱華為存在安全隱患。中國外交部和華為多次否認指控。（AFP）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）2月17日報道，格雷內爾指，特朗普當天從空軍一號給他打了電話，並指示他表明「任何選擇使用不可靠的5G供應商的國家，都將危害我們在最高層面共享情報和信息的能力。」

美國曾多次威脅中止共享情報，包括已經容許華為有限參與5G網絡的英國。美國擔心華為與中國共產黨有密切聯繫，並指出法律似乎迫使中國的公司遵守北京的任何數據要求。華為曾表示，絕不會將客戶數據提供給政府。

華春瑩在Twitter發文回應格雷內爾，指摘美國虛偽。華春瑩稱，「他（格雷內爾）在威脅誰？誰是真正的威脅？記住，斯諾登（Edward Snowden）說美國監視總理默克爾（ Angela Merkel）的電話！」

2013年，美國國家安全局（National Security Agency）前承包商斯諾登發佈了許多有關組織活動的文件。德國《明鏡》周刊當時報道，文件顯示，美國國家安全局在歐盟駐華盛頓辦事處秘密安裝竊聽裝置，並滲透到歐盟的電腦網絡。

2013年10月，《明鏡》發表文章，聲稱美國竊聽默克爾的手機。這些指控導致德國聯邦檢察官展開調查，由於缺乏證據，調查最終被撤銷。當時，白宮發表聲明堅稱「沒有監視也不會監視」默克爾的電話。

英國決定允許中國公司有限參與5G網絡之後，德國是美國和華為之間的下一個戰場。德國尚未決定是否將華為排除在外。默克爾的基督教民主聯盟（Christian Democratic Union）支持一份戰略文件，並未完全禁止華為參與德國的5G網絡建設。

消費者新聞與商業頻道報道，關於華為的決定可能會引發德國、中國和美國之間的爭執。如果沒有對華為的徹底禁令，美國將感到被輕視。但是，如果華為被禁止，無疑會激怒中國。德國將必須謹慎地平衡與美國和中國這兩個最大的貿易伙伴的關係。

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