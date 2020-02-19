美國童軍協會長年掩蓋性侵醜聞　一宗訴訟揭逾萬男童受害

美國童軍協會（Boy Scouts of America）近年捲入數百宗性侵官司，2月18日被迫申請破產保護。成立於1910年的美國軍童協會幾乎自創辦以來已經出現性侵個案，不過一直未有對外披露。直至2012年，一宗性侵訴訟間接揭開隱藏美國童軍多年的黑暗一面。

美國童軍協會捲入數百宗性侵官司，2月18日被迫申請破產保護。圖為美國童軍協會的制服。（美聯社）

協會管理不善 逾萬無辜兒童受害

起碼自1940年代起，美國童軍協會已經有一份「危險人物」名單，禁止性侵者再參加童軍活動，不過名單並無發揮應有功效，未能阻止性侵事件發生。而一直以來，大部份性侵訴訟都在庭外達成和解，沒有人知道實際受害者數目和賠償金額。

直到2010年，童軍領袖戴克斯（Timur Dykes）被指於1980年代性侵一名男子，俄勒岡州波特蘭（Portland）的法院判美國童軍協會罰款140萬美元。訴訟期間，約千份「危險人物」個案提交法院作為證供，不過只有陪審團和律師可以查閱。

2012年，俄勒岡州最高法院根據資訊公開法公開2萬頁的「危險人物」個案文件，即所謂的「性變態文件」（Perversion Files）。文件顯示，7,819名男子涉嫌性侵，受害者多達12,254人。童軍協會甚至容許涉嫌性侵的男子繼續參與工作，高層傾向保護協會形象，而非為受害者伸張正義。

美國童軍協會歷史悠久，但長期存在性侵問題。1937年7月8日，時任總統羅斯福頒授徽章。（美聯社）

會員減少官司纏身 美媒：難重建信任

美國童軍協會於1970年代高峰曾擁有逾400萬名會員，最近已經跌至220萬。面對官司纏身，協會也被迫將位於德州的總部和新墨西哥州14萬英畝菲爾蒙特牧場（Philmont Ranch）用作抵押。

《紐約時報》的評論認為，童軍的價值雖然重要，但未必需要透過美國童軍協會去實踐。協會雖然推行改革接受同性會員，童軍會員人數近年仍然下降。加上即使成功化解訴訟帶來的龐大財政壓力，要重新取得公共信任絕非容易。