美司法部長提議投資諾基亞和愛立信抗衡華為　歐盟回應

為應對中國公司華為的威脅，美國司法部長巴爾（William Barr）2月6日提議美國及盟友考慮入股歐洲的諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）來對抗華為，歐盟方面2月18日對此做出回應。

歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）2月18日對美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）表示，這取決於「企業是否出售」，但也取決於歐洲立法者「確保每一項風險都得到評估」。

她還說：「在歐洲，我們在所有權問題上是中立的，你可以是國有的，也可以是私有的，對我們來說，重要的是你要扮演市場操作者的角色。」她補充說：「所以，你知道，如果美國政府想要購買股份，我沒有特別的看法。我也不知道諾基亞、愛立信是否有股份在出售。」

CNBC的報道稱，韋斯塔格的表態相當於為美國政府入股歐洲兩家最大的5G營運商的可能性敞開了大門，只要不存在安全風險。

美國一直以來不信任中國公司華為的技術，認為使用華為的產品會有安全風險，導致機密被竊取。美國不僅自己不使用華為的5G技術，也在國際舞台上施壓盟友不要使用。

美國司法部長巴爾2月6日發表演講時，呼籲華府及其盟友應考慮向諾基亞及愛立信投資，應對華為在5G技術的壟斷局面。《華爾街日報》報道，巴爾的建議代表了特朗普政（Donald Trump）府迄今為止在抵制華為方面最激進的提議之一。