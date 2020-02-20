【武漢肺炎】日官員稱別像「哥斯拉」般咳嗽就不會傳染　政府道歉

共同社報道，厚生勞動大臣加藤勝信2月20日為一名官員的言論公開道歉。涉事官員在一場於愛知縣舉行的居民說明會上稱，只要沒有像「哥斯拉」那樣大聲咳嗽，就不會傳染，言論引來爭議。

厚生勞動大臣加藤勝信就屬下官員的言論道歉，圖為加藤勝信2019年9月出席記者會（Getty）

加藤勝信當天在眾議院預算委員會會議上道歉稱，在涉事的說明會上，居民抱着不安心情參加，但官員作出非常不合適的應對，是考慮不周的發言，他稱將在掌握情況後給予應對。

共同社報道，該場2月18日的說明會在愛知縣岡崎市舉行，這是因為岡崎市一間未開業的醫院已經開始接收來自從郵輪「鑽石公主號」下船的確診患者，政府向當地居民說明情況，約有200人出席。

在說明會上，厚生勞動省東海北陸厚生局局長金井要發言提到「（傳播）是飛沫傳染，只要不直接接觸就不會感染，不會有人咳嗽大到飛沫飛到很遠的地方，又不是哥斯拉。」雖然金井要之後曾補充稱「最後一句是玩笑，大家可以笑一笑。」但當地居民稱「笑不出來」，對此感到不滿。

國民民主黨議員大西健介批評，這是對一眾居民的無禮的發言，又指官員過於缺乏緊張感，要求政府作出處分。厚生勞動大臣加藤勝信之後在道歉時，未有提及是否處分有關官員。