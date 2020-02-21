美教授專欄籲改提名制度惹議　小特朗普指「民主黨人」圖操縱大選

美國《華盛頓郵報》2月18日發表了一篇專欄文章，呼籲「精英」在選舉總統時有「更大的發言權」。文章作者是馬凱特大學政治學教授阿扎里（Julia Azari ），她在文章中提到「如何改進選擇總統候選人的過程」，她指有「缺憾的」民主黨大選候選人提名過程是一個「艱難的開始」。

在2月16日新罕布殊爾州初選中，78歲的參議員桑德斯成為民主黨總統競選的領跑者。（Reuters）

這是有關「如何善總統提名過程」系列的其中一部份，文章2月3日艾奧瓦州的初選中，邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）贏得普選票，但他以微弱票差排在前印第安納州市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）之後。

在這篇文章中，阿扎里呼籲重新評估選擇候選人的方法。

她寫道，想找到答案便需恩協總統提名的目的，以及現有制度有什麼不足。她說這需要追溯我們數十年來是怎麼看提名的——作為選民與精英之間日常的比賽，以及一個作為一個較小型的大選。一個較好的初選系統應讓精英在選民的指示下討價還價以及做決定。」

她說初選過程是就總統技能方面對候選人的偉大測試，但在太多候選人中間挑選卻不偉大。她建議代表選區的「當選代表」可在沒有與特定候選人有聯繫的情況下討價還價，她認為這樣有助產生良好地反映選民所想的提名人。

她在內文寫道「民主是在不確定的基礎上蓬勃發展，而結果在過程開展之初是未知的。但不確定性不會有助政黨在大選中進行策略化。精英們在過程早期試圖塑造決策。所有人都在猜想其他人想要什麼。改革這個過程應是嘗試令猜想是基於多一點的知情。」

該文章發布後立即在社交媒體上招致批評。

特朗普的大兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）也發推文表達了他的看法，他寫道，從文章標題就能看出來，民主黨人瘋了，竟然試圖操縱選舉。然而沒有資料顯示阿扎里是民主黨人。

文章最初的標題是「是時候讓精英們在選擇總統時擁有更大的發言權了」，但這篇文章在社交媒體上遭到猛烈抨擊後，標題被改成了「是時候轉向選擇性初選了」，編輯沒有對這一更改做任何的批註。