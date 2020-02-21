【武漢肺炎】王毅：疫情對中國經濟影響有限　長期向好趨勢不變

中國國務委員兼外長王毅2月20日在老撾，出席中國與東盟關於2019冠狀病毒病（COVID-19）肺炎疫情的特別外長會。王毅表示，疫情令中國與東盟國家之間的經濟合作受到一定阻礙，但是完全可以克服和彌補，中國經濟擁有強勁動力和韌性，長期向好的大趨勢不會改變。

武漢肺炎：中國國務委員兼外長王毅2月20日在老撾，出席中國與東盟關於2019冠狀病毒病（COVID-19）肺炎疫情的特別外長會。（中國外交部）

王毅指出，疫情給中國經濟社會發展帶來各種挑戰，但這是暫時和有限的。中國經濟韌性強勁、活力充沛，不會因疫情而發生逆轉，長期向好的趨勢也不會改變，支撐中國經濟發展的基本要素更不會輕易撼動。

他表示，中方將繼續採取有力舉措，確保國民經濟平穩運行，把疫情影響降到最低。隨著疫情逐步得到控制，生產投資和消費潛力將重新釋放，呈現恢復性反彈。

王毅又指出，恐慌比病毒更可怕，信心比黃金更重要，又形容疫情沒有國界，疾病沒有孤島，病毒是大家的共同敵人，此時此刻要同舟共濟。

他堅信疫情是暫時，中國與東盟的友誼與合作是永久，一定能夠以共同戰勝疫情為契機，進一步增強中國與東盟各國人民的友好感情，構建更緊密的命運共同體。會後中國與東盟發表聲明，同意要攜手應對疫情。