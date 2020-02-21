【武漢肺炎】譚德塞：中國新增病例減少令人鼓舞

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月20日指出，2019冠狀病毒病（COVID-2019，俗稱武漢肺炎）尚未在全球廣泛傳播，但強調病毒隨時可在全球傳播。

世衛總幹事譚德塞2月20日指出，武漢肺炎尚未在全球廣泛傳播。圖為他2月12日出席會議。（AFP）

譚德塞在世衛日內瓦總部指出，中國的新增病例持續減少，趨勢令人鼓舞。除了中國，至今有25個國家向世衛報告1076宗病例，當中一半以上來自在日本的「鑽石公主號」郵輪。

譚德塞形容，雖然這個數字相對於中國的近75000宗仍然很低，但情況可能不會維持太久。

他又表示，已經聯絡十二間防護裝備製造商，要求他們優先向醫護人員提供足夠的口罩等裝備，這些製造商反應正面。

料三周內有療法臨床試驗結果

他又透，中國科學家正測試兩種治療病情的藥物，預料三星期內有初步臨床結果。其中一種是結合治療愛滋病的藥物洛匹那韋（Lopinavir）及利托那韋（Ritonavir），另一種是正在測試的藥物瑞德西韋（Remdesivir）。

譚德塞又表示，正在中國調查的工作小組，包括美國疾病控制和預防中心的衛生專家。