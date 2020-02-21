【武漢肺炎】中國持續努力抗疫　菲泰外長予以肯定

中國—東盟關於新冠肺炎問題特別外長會2月20日在老撾萬象舉行，中國外交部長王毅與東盟十國外交部長進行了會晤。王毅稱中國疫情已趨向緩和，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）及泰國外交部長巴穆威奈（Don Pramudwinai）對中國應對疫情的措施予以讚揚。

據中國外交部2月20日文章稱，中國外交部長王毅2月20日在老撾萬象舉行的東盟中國特別會議上說，新冠肺炎疫情發生以來，東盟各國與中國堅定地站在一起，為中國的抗疫鬥爭提供了温暖和寶貴的支持。

各國政府紛紛表達慰問，伸出援手。各國民眾自發捐助，雪中送炭。再次展現了中國和東盟相互扶持、相互幫助的優良傳統，中國會銘記這份患難真情。

2月20日，中國外交部長王毅（右）在老撾萬象出席中國-東盟關於新冠肺炎問題特別外長會議新聞發布會。（AP）

王毅稱，疫情給中國經濟社會發展帶來各種挑戰，但這是暫時和有限的。中國經濟韌性強勁、活力充沛，不會因疫情而發生逆轉，長期向好的趨勢也不會改變，支撐中國經濟發展的基本要素更不會輕易撼動。

隨着疫情逐步得到控制，生產投資和消費潛力將重新釋放，呈現恢復性反彈。

特別外長會後，王毅在新聞發布會上稱，我們就中國—東盟攜手應對疫情達成了重要共識，一致認為要同舟共濟、相互支持、堅定信心、共克時艱。

菲律賓外交部長洛欽在會議上承認中國對新冠病毒的處理是「前所未有的」和「迅速的」，但他強調需要集體努力，並表示希望各國朝着綜合應對的方向努力。加強合作才可以為制服（新冠病毒）這個敵人鋪平道路。

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中國官媒《環球時報》2月20日文章稱，泰國外交部長巴穆威奈表示，中國採取最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，為全球疫情防控贏得了時間，展現了負責任大國的擔當。

在抗擊疫情的關鍵時刻，中國舉辦特別外長會議，討論共同應對疫情，十分及時，是迄今為止首次聚焦公共衛生事業的多邊外長會，具有重要意義。