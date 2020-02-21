美防長促美歐企業對抗華為　五角大樓發言人進一步闡釋

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）2月14日在慕尼黑安全會議發表言論稱，美國敦促歐美各國制裁中國華為，願與歐美各國及科技公司在5G領域合作以對抗華為，國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）2月20日就此事向記者進一步闡述。

第56屆慕尼黑安全會議2月14日在德國慕尼黑開幕，埃斯珀在會議上發表演講時再次抨擊華為。（AP）

據美國國防部2月20日聲明稱，法新社記者向霍夫曼提問道，埃斯珀在慕尼黑安全會議上說，歐洲和美國的科技公司將在5G領域展開合作以對抗華為。你能向我解釋一下他們是如何合作嗎？他們已開始合作嗎？如果是的話，是在哪裏合作？

霍夫曼答道：「我相信國防部長所指的是，在華為之外發展（能與之競爭的）對手或是在蜂窩網絡發展出別的選項的努力。」他說，現時華為帶來的最大憂慮顯然是安全問題以及——一些人即使知道，但仍因它比其他公司的服務便宜而受吸引。

他說：「國防部長在說是美國及歐洲業界一起努力，看看能否——讓那些企業在意——技資在可能以成本跟華為競爭的公司，這樣能在經濟上可行以及符合我們安全方面的要求上，為我們——我們一些國家提供替代品。」

法新社記者再問及，埃斯珀說是美國公司與跟歐洲公司在美國的軍事基地測試這些技術，霍夫曼則說：「在特別針對軍事基地時，我們在看尤其是它的頻譜共享。以及我們在看如何在我們的一些基地配置5G。我知道我們將利用我們在5G部署中獲得的一些經驗，與其他國家合作共同，看看它們如何開發5G並將其部署在安全的環境中。所以我相信這是他所指的事。」