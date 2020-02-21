也門胡塞武裝發射數枚彈道導彈　沙特阿拉伯攔截擊落

沙特阿拉伯國家通訊社「沙特通訊社」（Saudi Press Agency，SPA）報道，沙特防空系統2月21日攔截及擊落數枚來自也門首都薩那（Sanaa）的彈道導彈。今日俄羅斯（RT）21日報道，據報導彈以延布（Yanbu）的石油碼頭為目標。

沙國率領的聯軍的發言人馬勒基表示，也門胡塞武裝21日上午向沙特一些城市發射彈道導彈。圖為2月20日胡塞武裝份子在也門薩那聚集。（AP）

延布位於紅海海岸，是國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）持有的一個煉油廠的所在地。然而俄羅斯衛星網21日報道，不知道當地是否預定襲擊目標。

SPA引述聯軍發言人馬勒基（Turki Al Malki）表示，那些彈道導彈由有伊朗支持的也門胡塞武裝（Houthi）發射的。他說它們在21日上午12時30分發射，射向沙特一些城市。

馬勒基說：「那些導彈是以有系統的、蓄意的形式發射，以（該國）一些城市及平民為目標，是明目張膽的蔑視國際人權法。」

路透社21日在報道中指出，胡塞武裝仍未就襲擊承認責任。