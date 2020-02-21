泰國憲法法院裁定解散「未來前進黨」

泰國憲法法院2月21日裁定，解散受泰國年輕人歡迎的新興政黨「未來前進黨」（Future Forward Party，FFP）。

泰國憲法法院2月21日宣布解散未來前進黨，圖為其支持者2月21日在該黨位於曼谷的總部痛哭。（Reuters）

法院還判決該黨包括黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）在內16名領袖禁止參政10年。

泰國選舉委員會2019年12月11日下令解散未來前進黨，原因是塔納通違反選舉融資規例，向未來前進黨提供的1.912億泰銖貸款。然而規例條文含糊，情況頗堪商榷。此外其他泰國政府都有進行貸款，卻沒發生類似未來前進黨的情況。

泰國政黨法規定，政黨可以募款或是接受捐款，但不包括貸款。法例也禁止任何個體在一年內捐超過1000萬泰銖給政黨。

報道東南亞及柬埔寨新聞的Southeast Asia GLOBE於2月17日在網站發佈塔納通的訪問，他宣稱他的政黨是無辜的，並指他提供貸款有一份清楚的合約，他不是免費向政黨提供金錢的。

他說如果政府因此獲罪以及被解散，抗爭亦會持續。該黨議員會搬到別處，並已在預先準備再成立一個新的政黨。

泰國在2014年發生政變，軍政府上台掌權，在2019年3月24日舉行政變後第一次大選。成立僅逾一年的未來前進黨在2019年的選舉中，於500席的國會拿下81席（現為76席）。該黨主席塔納通對現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）構成挑戰。