【武漢肺炎】意大利單日增17確診1死　北部10市學校酒吧關閉

意大利2月21日出現首宗新型冠狀病毒死亡個案，同日新增17宗確診病例，包括倫巴第區（Lombardy）5名醫護人員。北部10個城鎮關閉學校、酒吧和其他公共場所，防止社區傳播。總理孔特（Giuseppe Conte）指，情況受控。

意大利確診個案2月21日急增。科多尼奧鎮一間醫院添置病床。（美聯社）

新增病例其中15宗來自倫巴第區，另外2宗來自威尼托區（Veneto）。倫巴第區科多尼奧鎮（Codogno）一名38歲意大利男子本月早前與一名1月曾到訪中國的男子共膳，之後出現類似感冒的徵狀，曾病毒檢測結果一度呈陰性，但最終確診。

患者懷孕8個月的妻子確診感染。患者另外一名一起踢足球的朋友也確診，該名朋友是科多尼奧鎮一間酒吧店主的兒子，酒吧三名常客亦確診。38歲男患者2月18日曾到醫院求診，有關醫院有3名病人和5名醫護人員確診。

至於首宗死亡個案患者為78歲男子，來自威尼托區的帕杜阿（Padua）。

衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）指，意大利出現類似德國和法國的「群組」傳播。他下令科多尼奧、阿達堡（Castiglione d'Adda）等共10個市鎮暫停舉行公眾、商業、體育、教育和其他康樂活動。政府呼籲市民留在家中，受影響人數超過5萬。