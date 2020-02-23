土耳其伊朗邊境5.7級極淺層地震　8人死亡

歐洲－地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）2月23日在土耳其及伊朗邊境錄得5.7級地震。震源深度僅5公里。

地震發生在當地時間早上5時53分。之後土耳其已派出緊急救援隊前往這個山區地方。

伊朗官員稱當地人對是次地有感，但暫未有人死亡的報告。

土耳其與伊朗邊境2月23日發生地震，導致人命傷亡以及大量建築物被毀。圖為23日土耳其凡城小鎮Baskale內，一名男子抱着一名受傷男童。（AP）

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Turkey-Iran Border Region 44 min ago pic.twitter.com/vVTYt49o9S — EMSC (@LastQuake) February 23, 2020

地震震央位於伊朗城市Khoy附近，亦影響到土耳其省份凡城（Van）。

該國內政部長索伊盧（Süleyman Soylu）指出，是次地震的死者中有3人是小童，21人受傷，當中8人重傷。他也指出有約1066幢建築物倒塌。

路透社22日的報道引述土耳其的電視新聞畫面，可見人們身在已塌下的建築物中，以工具及徒手挖掘。傢具及人們的物品散落在裂開的路面。有些民眾以毛毯包裹身體，站在正在下雪的戶外地方。