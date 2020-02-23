【武漢肺炎】意大利病例激增逾100　必要時出動軍方執法

意大利2019冠狀病毒病（COVID-19）確診病例堵在23已增逾100。政府22日發布行政令，對11個市鎮實行封鎖、限制出入，派遣警方加強進出管控，必要時則將出動軍方。而違反疫區封鎖限制的居民將受罰。

倫巴第大區首長豐納塔（Attilio Fontana）23日表示，該區確診感染人數增至89人。這令全國病例數目增突破100個。

一名女子22人成為該國第二位死於新冠肺炎的人。數小時前一名意大利77歲男子21日死於新冠肺炎，他成為第一位死於感染SARS-CoV-2病毒的歐洲人。

2月22日，在意大利北部的Casalpusterlengo，一名疑似新型冠狀病毒患者被帶上救護車。（Reuters）

根據計劃，意大利北部倫巴第（Lombardy）及威尼托（Veneto）多座城市開始「封城隔離」，意大利政府已要求約5萬名居民待在家中，不要外出。

意大利政府指出，封鎖地區將由警方負責進出管制，必要時將出動軍方。而違反疫區封鎖管制的民眾，將被視為犯罪，會受到刑事處罰，最高將被判處3個月的監禁。