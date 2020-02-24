【武漢肺炎】德專家：即使用盡現有資源　恐無法阻止疫情蔓延

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月21日表示，2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在中國以外的國與國之間傳播。組織指能遏制病毒的機會窗口正在收窄。有德國專家則表示，即使用盡現有資源，都無法在無法在最後一刻遏制疫情蔓延。

2月22日，韓國醫護人員運送一名受感染的患者前往醫院。（AP）

德專家：不再認為全球大流行能避免

就在譚德塞發表講話後不出數天，多個確診個案有突然大幅增加的情況。究竟他口中的「機會窗口」是否已經關上？現在是否為時已晚？德國知名病毒學家德羅斯滕教授（Christian Drosten）2月22日在接受德新社採訪時表示，即便用盡全部現有資源，恐怕也已無法在最後一刻遏制疫情蔓延。

德羅斯滕指出，許多新冠病毒的感染者沒有症狀、或者只有極其輕微的症狀，因此根本就不會去就醫，也就無法被發現、確診；而這些無症狀感染者卻能夠感染別人，不知不覺中造成疫情擴散。他引用了倫敦帝國學院利用數學模型演算的結果指出，從中國輸入的感染病例中，大約只有三分之一的人被發現。「所以，我不再認為，新冠肺炎疫情全球大流行能夠避免。」

2月22日，封鎖消息發佈後，意大利北部Castiglione d'Adda空曠的街道。（AP）

過去幾星期，不少德國網民都抱怨衛生部門以及新聞媒體對新冠病毒「小題大做」。他們認為，鑑於感染者的死亡率並不高、且重症患者多為患有基礎疾病的老年人，不妨任其蔓延。對於此類言論，德國赫姆霍茨研究院傳染病研究所的流行病學專家克勞澤教授（Gérard Krause）反駁說，不知道這些網民會不會對自己的父母、祖父母說出這樣的話。

接受德新社採訪時，他進一步指出，目前，科學界還無法准確判斷新冠肺炎全面蔓延後的重症率、死亡率，也無法預測哪些人屬於高風險人群。「與流感病毒不同，我們現在並沒有疫苗可用，即便現在加緊研發也無法及時投入應用。對於新冠病毒，短期內也無法研發出特效藥。」

日本的疫情從當初僅局限在零星本土個案及郵輪「鑽石公主號」，發展到後來出現本土社區感染及郵輪上確診個案大增，世衛專家對此公開表示擔心。圖為2月23日，相撲運動員身在日本大阪新大阪站。（AP）

在德國具有權威地位的羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）在一星期前就指出，德國當前的防疫策略是「努力延緩」病毒的傳播速度，從而避免疫情與當前的季節性流感疫情相疊加；否則，德國的醫院、診所就會不堪重負。

冠狀病毒專家德羅斯滕教授認可這一策略，強調應該努力讓病例在時間上相對分散，避免集中出現。

不少專家現在寄希望，SARS-CoV-2能夠像另一種冠狀病毒SARS那樣，在傳播數月後消失。2002年11月至2003年7月，SARS疫情在3月、4月高峰期之後，在夏天結束。

鑑於當前疫情規模遠超SARS，這個希望很有可能無法實現。中國醫學科學院院長、呼吸科專家王辰曾說，新型冠狀病毒很有可能像流感病毒一樣，長期在人類中存在。