武漢肺炎｜李顯龍致函習近平：疫情可能比SARS更長

新加坡總理李顯龍和總統哈莉瑪（Halimah Yacob）當地時間2月24日分別致函中國國家主席習近平。哈莉瑪讚揚習近平；李顯龍表示，期待不久後和習近平面談。兩人均對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情中，痛失親人的中國家庭致以最深切的哀悼，並祝願其他病患早日康復，儘快恢復正常生活。

新加坡《聯合早報》消息稱，李顯龍表示期待在不久後和習近平會面，就疫情等課題進行討論，「新中將在下回雙邊會議，探討衛生危機管理合作。」

在採取措施應對當前疫情的同時，李顯龍信中指出：「相較於嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱「沙士」），抑制新冠肺炎疫情可能需要更長時間。」

李顯龍同時強調：「新中兩國政府應該開始研究如何在確保人們健康的同時，逐步恢復經濟活動及國際的貿易和旅遊。」

2017年7月6日，中國國家主席習近平（右）在德國漢堡會見新加坡總理李顯龍。（新華社）

哈莉瑪也致函讚揚習近平迅速且果斷地推出全面的措施遏制疫情蔓延，並指這些措施已初見成效，令人鼓舞。

哈莉瑪還說今年是新中兩國建交30周年，兩國友誼源遠流長，在慶祝建交30周年之際，兩國關係相信將在這堅實的基礎上深化及擴大。哈莉瑪給習近平的信中表示：「我非常期待今年到北京進行國事訪問時，能再度和你會面。」