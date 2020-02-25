埃及前總統穆巴拉克逝世　享年91歲

埃及前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）2月25日逝世， 享年91歲。

穆巴拉克是埃及第四任總統，統治該國30年，但在2011年2月11日被埃及民眾推翻。

2011年5月4日他和兩名兒子上庭受審，他們被控殺死示威者以及貪污。2013年8月19日穆巴拉克在其中一項貪污指控中脫罪。

他曾因在2011年爆發的「阿拉伯之春」反政府運動期間下令暴力鎮壓示威者而被控謀殺罪，再被判終身監禁。惟他2017上訴得直，獲改判無罪，同年3月24日獲釋。

穆巴拉克實行獨裁統治，因此被一些媒體以及批評他的人稱為「法老」。他與他率領的政黨通過緊急法進行任意拘捕，被指是踐踏人權。他任內亦對穆斯林激進份子進行打擊，藉此與以色列和平相處，此外他立場親美，亦獲得西方國家的支持以及美國巨額援助。

圖為埃及總統穆巴拉克2018年12月26日在埃及開羅一法庭上庭作證。他就該國前總統穆爾西2011年的越獄案作供。（Reuters）

穆巴拉克在1972年至1975年間是該國空軍的指揮官。埃及前總統沙達特（Anwar Sadat）遇刺身亡後，當時身為副總統的穆巴拉克走馬上任。

在埃及很多人心目中，穆巴拉克是一位英雄，因為他效力埃及空軍，並於1973年10月6日開打的第四次中東戰爭中擔任指揮官。他在2019年10月現身於一條片長25分鐘、上載在YouTube的影片。他在名為Mubarak Archives（暫譯：穆巴拉克檔案）的頻道中指出，埃方從戰機向以色列通訊基地開出的第一槍就是他打的。他在那次突襲中開始前6分鐘，已在駕駛戰機飛行。

穆巴拉克反穆斯林的立場以及他的親美態度，令他數度成為暗殺目標，其中一次發生在1995年，當時他在埃塞俄比亞（Ethiopia）亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）出席非洲聯盟峰會。

儘管他有力鎮壓異己又躲過暗殺，他的執政生涯來到2011年還是步向終站。多個阿拉伯國家2011年爆發大規模反政府運動「阿拉伯之春」，埃及也是其中之一。當時數以萬計埃及人民上街抗議18日，穆巴拉克最終被迫下台。革命爆發期間，穆巴拉克涉嫌殺害數以百計示威者，下台2個月後被拘捕，成為「阿拉伯之春」首個面對審訊的國家領袖。