【武漢肺炎】韓外交部抗議中國隔離韓旅客　中方：不只針對韓國人

韓聯社2月26日報道，中國駐韓國大使邢海明26日表示，中國部分地區為防止新型冠狀病毒逆流入境隔離來自韓國的旅客並不只針對韓國公民，希望韓方予以理解。

韓國外交部長康京和25日在柏林出席有關《不擴散核武器條約》（NPT）的斯德哥爾摩倡議部長級會議後對中國部分地方政府「隔離韓國人」的舉措發表意見。

文在寅與習近平2月20日通電話，雙方表示要共同合作戰勝病毒。（新華社）

康京和表示，韓國曾在新冠疫情初期禁止來自武漢等湖北省的外籍人員入境，各國基於對疫情形勢的自行評估採取措施，韓方本無權干涉，但採取措施也應該顧及韓方在國內付出的努力，以來自韓國為由無條件禁止入境的做法是斷然難以接受的。韓國外交部會在認定有關國家政府採取過當措施時提出抗議。

康京和表示，韓國外交部正與中國駐韓大使館溝通，韓方一直避免過度限制來自中國的入境人員，有必要持續溝通確保中方也相應地保持克制避免限制過當。

邢海明26日為與韓方協商此事來到韓國外交部。他表示，中國政府沒有對韓國公民採取限制入境的措施，有些地方政府採取的措施也不是針對韓國公民，被隔離的人裏有很多中國人，希望韓方能給予理解和諒解。

報道稱，問及中國地方政府的隔離方針能否撤銷時，邢海明回答將努力爭取妥善協商處理。邢海明表示，新冠肺炎病毒是全世界共同的敵人，消滅病毒需要各國協作，將努力與韓方繼續開展防疫合作。

山東威海等地方政府未經事先通報隔離自韓國入境人員的做法接連發生，韓國外交部為此約見邢海明實際上有着抗議的色彩。

事實上，中國新冠肺炎全面爆發時，韓國要求對中國人全面限制入境的輿論聲音很高漲。

當時邢海明就新冠肺炎疫情擴散問題表示，不會對韓國政府禁止中國湖北省逗留者入境的措施做太多評價，並稱「按照世界衛生組織（WHO）（不需要限制貿易和履行）的依據，應該就行了吧？」他表示，「中韓兩國是命運共同體。希望能夠相互理解，易地思之」。

韓國《中央日報》認為，邢海明當時的表態是為了阻止這種現象的發生而率先向韓國施壓。但是如今中方並未表現出「易地思之」，前後不一，有些過於雙重標準。