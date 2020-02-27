【新冠肺炎】巴基斯坦、北馬其頓首現確診　國航取消奧地利航班

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球持續擴散，繼巴西出現首宗確診後，巴基斯坦、北馬其頓在2月26日亦相繼失守。另外受疫情影響，再有航空公司宣布取消航班。

新型冠狀病毒在伊朗蔓延，鄰國巴基斯坦隨即加強檢測，在兩國邊境為出入境民眾量度體溫。（Reuters）

巴基斯坦衛生部長米爾扎（Zafar Mirza）26日表示，當地錄得首兩宗確診病例，目前他們已經根據標準留院治療，目前情況穩定，並指情況已經受到控制，呼籲民眾不要恐慌。

路透社報道，其中一名患者是來自當地最大城市卡拉奇（Karachi），曾參加一個28人的朝聖團到伊朗聖城庫姆（Qom）三日，直到20日回國。至於另一名患者則來自首都伊斯蘭堡（Islamabad），確診前亦曾到過伊朗。

另外，北馬其頓衛生部長菲利普切（Venko Filipce）同日稱，一名最近從意大利回國的女性證實確診，是當地首宗病例。該名女子日前從意大利駕車返回當地，在26日求診，最終對病毒呈陽性反應，而同車乘客則需接受檢查。

現時全球受到疫情影響，導致航空交通的需求下滑，皇家約旦航空（Royal Jordanian Airlines）26日在網站宣布，取消來往首都安曼（Amman）至意大利羅馬的航班，直到另行公布為止。而奧地利維也納機場發言人同日表示，中國航空以乘客不足為由，取消28日至3月20日來往北京至維也納的航班，意味中國及奧地利之間的直航班次暫時中斷。