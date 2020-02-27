新冠肺炎│王毅與康京和深夜通話　討論中韓疫情防控合作

韓國外交部長康京和與中國外交部長王毅2月26日晚上約11時15分左右通話，兩國就加強2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情防控合作及過度限制韓國人入境等問題交換意見。

作為中國的鄰國，韓國的疫情現狀令人擔憂。（AP）

韓國外交部2月27日表示，康京和指出，韓國政府為阻止新冠病毒肺炎疫情擴散，在泛政府層面採取透明、先發制人的措施，並全力以赴進行應對。

同時，康京和就中國多個地區隔離韓國入境者等過度防控措施表達憂慮，希望中國中央政府根據事實，不要採取過度措施。

王毅則對韓國各界此前在應對新冠肺炎疫情中向中方給予的支持再次表示謝意，並高度評價韓國政府為防止疫情擴散所做出的徹底努力和體現出的堅強意志。

王毅強調，今後將最大限度地減少新冠肺炎疫情對兩國人員交流和經濟合作的影響，為持續增進中韓友好努力。

此外，韓國外交部副部長金健26日也在外交部會見中國駐韓大使邢海明，就中國地方政府為防止新冠病毒逆流入境而隔離韓國旅客等有關事宜進行討論。

金健詢問了中方限制韓國公民的背景並就此表示擔憂，他呼籲中國中央政府對此給予積極關注，保障中國境內韓國公民的安全和便利。邢海明表示，中方此舉並不只針對韓國公民，希望韓方予以理解。

邢海明在會談前接受媒體採訪時表示，中方沒有對韓國公民採取限制入境的措施，部分地方政府採取的措施也不是針對韓國公民，被隔離的人裏有很多中國人，希望韓方能給予理解和諒解。

在被問及中國地方政府的隔離方針能否撤銷時，邢海明表示，充分理解並將如實轉達韓方的要求，爭取妥善協商處理。

韓聯社2月26日報道指出，有分析認為，韓國外交部官員與中方官員的溝通實際上有着抗議的色彩。