《紐約時報》評論文章指特朗普通俄　競選陣營控誹謗

美國總統特朗普（Donald Trump）連任競選陣營2月26日表示，正在對《紐約時報》（New York Times）提出誹謗訴訟，指控報章故意發表虛假評論，暗示俄羅斯和特朗普陣營在2016年美國大選達成重要協議。

2019年10月2日，特朗普被問到有關通烏門事件時，手執《紐約時報》的報道回應。（路透社）

路透社報道，特朗普競選陣營表示已經向紐約州法院提出訴訟。一份競選聲明顯示，針對美國最著名的新聞機構《紐約時報》的訴訟，是為了使報章「對特朗普總統的競選活動故意發表虛假聲明一事負責。」

訴訟涉及2019年3月27日弗蘭克爾（Max Frankel）撰寫的評論文章，弗蘭克爾從1986年至1994年擔任《紐約時報》的總編輯。

競選新聞稿所附的訴訟草稿副本顯示，特朗普陣營指摘報章「對競選活動持極端偏見和敵意」，並列舉《紐約時報》「對2020年11月總統大選的不當影響」。

霍士新聞（Fox News）報道，特朗普競選的法律顧問埃利斯（Jenna Ellis）在一份聲明中說，總統競選連任陣營對《紐約時報》提起訴訟，理由是報章虛假宣傳特朗普競選陣營與「普京寡頭統治的政府」達成協議，「幫助反對希拉里（Hillary Clinton）進行競選」，換取「新的親俄外交政策」。

《紐約時報》在一份聲明中回擊道：「特朗普競選活動已轉向法院，試圖懲罰發表他們不能接受的觀點的作者。幸運的是，法律保護美國人表達判斷和結論的權利，尤其是對於具有公共重要性的事件。我們期待在這種情況下證明有關權利。」發言人表示還沒有收到訴訟的通知，但通過媒體報道得知消息。