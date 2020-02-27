【新冠肺炎・日本】經郵輪一役　日本決心建醫院船作治療隔離

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在日本持續擴大，至今在日本確認的患者中大部分來自「鑽石公主號」（Diamond Princess）郵輪，讓人質疑郵輪設施隔離的成效。但經郵輪一役，反而加強日本採用郵輪隔離治療的決心，建造移動醫院船。

美國的醫院船舒適號。船上有大量醫療設備，曾執行多次海外人道救援及治療傷兵工作。（Getty）

日本國會議員在27日成立跨黨派聯盟，建造附有醫院功能的輪船。這間醫院船有治療設施，並因可離岸工作而起到隔離作用。

事實上醫院船的構想早在1995年，日本阪神大地震後一度被提出。如美國目前擁有的兩艘醫院船，舒適號（USNS Comfort）和仁慈號（USNS Mercy）。不過當時的構想是用來治療海外的傷兵，並接收回國，但由於日本自衛隊不會外出作戰，因此構想被擱置。

然而因日本四面環海，且經常發生地震，擁有一艘能有醫院功能的船隻，可以在災難發生後，前往交通中斷的地區接收病人。

因此在新冠肺炎的疫情爆發後，苦於尋找隔離設施及醫療床位的日本，建造醫院船的想法再度被提出。跨黨派聯盟會就如何建造醫院船作研究，並尋求在國會通過整備法案為目標。