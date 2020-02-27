【鑽石公主號】日本政府顧問承認隔離措施有缺陷：船員或傳染他人

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，載有3,700人的郵輪「鑽石公主號」，停泊於日本橫濱時變成「疫船」。美國有線新聞網絡（CNN）引述一名日本高級政府顧問承認，船上隔離措施不完美，有機會令已染病的船員傳播更多病毒給其他船員或乘客。

日本高級政府顧問承認，鑽石公主號隔離措施可能存在缺陷。圖為2月24日有穿上防護服的工人清潔郵輪。（AFP）

美國有線電視新聞網（CNN）2月27日報道，日本國立國際醫療研究中心國際傳染病中心負責人大曲貴夫接受訪問時形容，郵輪的隔離措施可能並不完美，日本政府已作出艱難決定。

大曲貴夫為政府專家小組成員，他指出，雖然有感染的危險，或懷疑有船員已受感染，但船員不得不繼續在船上工作、照顧乘客，或送飯，以確保船上順利運作。這可能導致船員與乘客有密切接觸。

他表示，由於未能將船上人士與隔離區分隔，受感染船員可能將病毒傳染船員和乘客，從而加劇疫情爆發。據船公司資料，目前至少有150名船員受感染，約佔郵輪勞動力14%。

不少專家都批評日本政府檢疫措施，此前有份以醫療小組成員身份上船的神戶大學醫學院教授岩田健太郎，18日曾在YouTube發布影片，指船上情況惡劣。