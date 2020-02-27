【新冠肺炎】韓國：若對中國全面限制入境　或給國民帶來損失

韓國自2月初禁止近期到過中國湖北省的外籍人士入境，但沒有對中國全面限制入境，近來一直在韓國引起爭議，韓國青瓦台2月27日對此解釋稱，現時「政府的特別入境程序非常有效地運轉着」，又指若對中國全面限制入境，或給國民帶來損失。

韓國《中央日報》2月27日報道，青瓦台發言人康珉碩表示「政府的特別入境程序非常有效地運轉着」，韓國政府從2月4日開始專門開設面向中國的專用入境卡，針對中國人進行消毒及發熱檢測等。。

新冠肺炎疫情在全世界多個國家迅速擴散。（Reuters）

康珉碩表示，從中國大陸、香港、澳門入境韓國的人員需要提供聯繫方式，而且必須提供可以聯絡的聯繫方式時才可以入境。康珉碩表示，（特別入境程序）對來自中國的入境人員進行着非常穩妥的管理。

青瓦台方面的消息稱，韓國1595名新冠肺炎確診病例中有11名中國人。11名中4名是1月入境的，其中3名已經治癒，其餘的7名中國人是2月入境的，但是是從日本等其他地方入境韓國的，並非最近從中國入境韓國的。

若對中國全面限制入境 或給國民帶來損失

康珉碩表示，「4日之後從中國入境的確診患者到現在為止為0例，對中國實行全面入境限制，對韓國並無實際利益」。康珉碩還解釋稱，最近從中國入境的人數本身並不多。對中國湖北省實行限制入境後，沒有從湖北來韓國的中國人。

康珉碩表示，「為了防止中國人入境而對中國全面限制入境，可能會給韓國國民帶來一定的損失，這是政府所不希望的」。康珉碩還解釋稱，除此之外，中國國內確診人數增幅大大減少，世界衛生組織的建議等都是韓國政府決定不對中國進行全面限制入境的原因。

康珉碩表示「不對中國進行全面限制入境的政府被一部分輿論評為『看中國眼色』，非常遺憾」。