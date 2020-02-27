中俄就防疫措施失和　莫斯科市長反指80中國人違反隔離規定

莫斯科在防範2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情上的措施遭到中國使館批評，莫斯科市長2月27日作出回應。

俄羅斯衛星通訊社2月27日報道，莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）在致中國駐俄大使張漢暉的信中，呼籲中方理解莫斯科採取的防疫措施，並請抵達莫斯科的中國公民嚴格遵守隔離規定。

信中還指出，莫斯科市政府的首要任務是保護莫斯科居民及外來人員的健康。

莫斯科市長：88人違反隔離制度 其中80人是中國人

信中指出，包括中國在內的任何國家公民從爆發疫情的國家和地區進入俄羅斯聯邦境內，在接受邊防檢查時均會收到莫斯科首席公共衛生官員關於嚴格居家隔離14天、不許在城市中自由活動（包括乘坐公共交通工具）的非歧視命令，以防大規模的人員密集接觸。

索比亞寧還寫道「自2月22日以來，該市有88人違反隔離制度，其中80人是中國公民。」

信中還表示，違反莫斯科首席公共衛生官員規定的外國公民居留地隔離制度就是違反俄羅斯移民法，將被法院判處驅逐出境。索比亞寧之後表示：「懇請您理解我們為防止新冠疫情在歐洲最大城市之一蔓延而被迫採取的這些措施，呼籲來到莫斯科的中國公民嚴格遵守隔離制度的各項規定。」

中方不滿俄國監控境內中國公民

索比亞寧的信是對中國駐俄使館的信的回覆。俄羅斯《新報》2月25日刊發了一封中國駐俄羅斯大使館寫給莫斯科當局的一封信。中國使館在這封信中呼籲停止監控中國公民，包括在莫斯科的公共交通系統中。這封信引述有媒體報道稱，在莫斯科，公共交通公司會要求司機辨認中國乘客，然後通知警方。

路透社報道，俄羅斯當局人員近來到處尋找可能感染新病毒的人，包括在居民住所及酒店等搜索，並會利用面部辨識技術去執行檢疫措施。

中國駐俄大使館還指出，今天世界上沒有一個國家在公共交通系統中對中國公民進行特別監測，包括美國和其他西方國家。信中說，中國理解採取流行病學措施的必要，但希望俄方採取「合適的和非歧視政策」。