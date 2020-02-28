【新冠肺炎】美政府擬引用戰時法律　以便快速增產防護裝備

英媒2月28日引述2名美國官員透露，特朗普政府為應對2019冠狀病毒病（COVID-2019），正考慮透過戰時《國防工業生產法》（Defense Production Act）行使特別權力，以迅速擴大本國生產口罩和防護衣的規模。

美國官員透露，總統特朗普領導的政府擬行使《國防工業生產法》賦予的特別權力，增加防護裝備的國內生產規模，以對抗2019冠狀病毒病。圖為2月27日特朗普在白宮一個活動上發言。（AP）

路透社2月27日報道，美國國會在1950年「韓戰」（又名朝鮮戰爭）開始時通過《國防工業生產法》。法例賦予總統權力，讓他或她可以國家安全及其他理由，擴大關鍵材料或產品的生產規模。假如美國總統特朗普行使這個權力，即顯示華府對疫情的應對動作升級。

兩位要求在報道中匿名的官員稱，行使《國防工業生產法》賦與的權力是政府考慮中的多項抗疫選擇之一，目前還未有最終決定。特朗普曾在2017年利用該法案，解決疫苗產能不足以及微電子等其他項目技術短缺問題。

一名白宮官員舉例說，倘公司甲生產口罩，將80%生產線用於生產油漆工使用的口罩，而20%用來生產N95口罩，此時政府便有權力告訴那些公司，須將其生產線80%的產能用於N95，20%用於生產其他產品。