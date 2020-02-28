【新冠肺炎】中國研究：SARS-CoV-2傳染性最高為SARS的1000倍

中國專家指，引起2019冠狀病毒病（COVID-19）的病毒SARS-CoV-2，具有與人類免疫力缺乏病毒（HIV）類似的變異，其與人類細胞結合的能力最高是SARS的1,000倍。這意味着新冠病毒傳染性最高或是嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）的1,000倍。

新冠肺炎疫情的傳染性極強，在世界很多國家迅速擴散。（新華社）

中國天津南開大學教授阮吉壽帶領的研究團隊在分析新冠病毒基因圖譜鹼基序列後，發現了在SARS中並不存在的、與HIV和埃博拉病毒相似的突變基因組合。

報道稱，相關研究結果已經公布在中國科學院運營的研究論文預公開平台上。

該研究團隊稱，SARS是以與存在於人體細胞表面的被稱為ACE2的受體蛋白質相結合的方式侵入人體的。但ACE2蛋白質在健康的人體中幾乎不存在。

研究團隊稱，新冠病毒的突變會以類似HIV或伊波拉這種傳染性極強的病毒的方式侵入人體。這些病毒與「非典」不同，它能使這種嘌呤酶發揮作用，幫助切斷刺突蛋白質的鈎子，並在其位置上與普通細胞結合。這種方式不是以人體滲透的方式、只以ACE2蛋白質為目標，因此傳染力比SARS高100倍到1,000倍。

該研究團隊認為，茚地那韋（Indinavir）及波普瑞韋（Boceprevir）等以嘌呤酶為目標的治療藥物，將有效阻止人體複製新冠病毒。