【新冠肺炎】意大利增至888人確診　伊朗傳逾200人喪生

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的確診人數持續上升，其中在意大利一日之內新增超過200人確診，而伊朗則傳出有210人死於疫情。

意大利是其中一個新型肺炎疫情最嚴重的國家，當地民眾外出時，口罩已經成為標準裝備。（Reuters）

意大利民防部門2月28日表示，當地的確診人數由27日的650人升至888人，其中21人喪生、46人痊癒。而在鄰國法國同日則新增19宗確診個案，令總感染人數升至57人，當中部分個案來自巴黎北部克雷伊（Creil）軍營。衛生部長韋朗（Olivier Veran）建議民眾打招呼時不要握手，阻止傳播病菌。

至於另一個最受疫情影響的伊朗，英國廣播公司（BBC）引述當地醫院消息指，國內共有210人死於疫情，遠比德黑蘭官方公布的34人死亡為高。不過伊朗衛生部否認有關說法， 但當地的死亡率仍然偏高。

另外，世衛的專家團隊最快會在3月1日抵達伊朗，調查疫情。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示華府願意協助伊朗抗疫，但遭德黑蘭批評荒謬，並形容華府的提議是一場政治心理戰。

在美國的疫情方面，疾病控制和預防中心（CDC）指病毒對當地民眾構成很低威脅，同時提到從「鑽石公主號」郵輪撤僑回國的公民中，有44人確診。