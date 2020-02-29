美民主黨南卡州初選前夕　彭博承諾緩和中美關係

競逐美國民主黨總統候選人提名資格的富豪彭博（Michael Bloomberg），2月28日承諾會緩和中國與美國貿易緊張關係；作為他農業政策一部分，會尋求通過談判降低大豆、棉花及其他產品的關稅。這政策會以跟盟友合作向中國施壓為優先。

擬競選美國總統的紐約前市長彭博2月28日在田納西州孟菲斯舉行的競選活動上發表演說，其後與支持者握手。（AP）

彭博在他28日公布的建議書中指出，當美國總統特朗普（Donald Trump）吹捧1月已跟中國達成首階段貿易協議，其所發動的貿易戰已削減美國農業出口，特別是大豆，而且看來不能如承諾般恢復過來。

這位紐約前市長說，特朗普向農戶提供的280億美元援助或在短期內有幫助，但長遠美國對外貿易關係已受損，也傷及農民財政狀況。他在一份聲明指出：「特朗普的貿易戰對美國農民造成毀滅性的打擊，使農場負債以及農場破產達到歷史新高。」

他提議在高關稅、補貼和強迫技術轉讓等他所指的、中國不公平貿易做法上，以跟盟友和世界貿易組織（WTO）合作為優先，並通過「帶頭的國際力量向那國家（中國）施加壓力，要求它改變做法」。

彭博亦承諾要為美國農產品打開新的國際和國內市場，但沒有說明他會怎麼做。

彭博是彭博新聞社（Bloomberg News）母公司彭博有限合夥公司（Bloomberg L.P.）的創辦人兼大股東。他不會參加南卡羅萊納州舉行的初選。

其他會參與這場角逐的候選人包括佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）、明尼蘇達州參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、前對沖基金經紀施爾泰（Tom Steyer）以及夏威夷參議員加巴德（Tulsi Gabbard）。