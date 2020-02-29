【新冠肺炎】美國出現2個「感染源頭不明」確診病例

美國加州的衛生官員2月28日證實，該國出現第2宗感染源頭不明的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例。俄勒岡州（Oregon）同日亦出現一宗同類確診個案。全美源頭不明個案增至3宗。

加州聖克拉拉縣公共衞生局局長科迪2月28日在聖何塞一個記者會上發言。（AP）

加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）公共衞生局（Public Health Department）局長科迪（Sara Cody）在記者會上表示：「這是我們這縣第3宗個案，但跟另外2個有重大的不同……我們的第三個個案沒跟近期曾往旅行者，或是受感染人士有已知的接觸。」

美國疾病控制和預防中心（CDC）2月26日警告，疾病可能已在社區擴散。一名加州女子在未有外遊以及接觸已知受感染患者的情況下，確診感染新冠肺炎。那位女病人居於加州索拉諾縣（Solano County）。CDC表示這可能是美國首個社區傳染個案。

科迪指，加州發現第2名感染源頭不明的2019冠狀病毒病患者，代表着公共衛生官員在抗疫工作面對一個新階段，即隔離以及旅遊限制已不足以控制病毒。這也意味着，病毒至少正在加州2個不同地方傳播。

除了加州，俄勒岡州28日亦出現一宗感染源頭不明個案。這是該州首宗確診個案，亦是美國第3宗感染源頭不明個案。患者住在華盛頓縣 （Washington County），他沒到訪過有病毒傳播國家，或相信與另一確診患者有緊密接觸。公共衛生官員正考慮這是一宗可能的社區傳染個案。