世界動物衛生組織：武漢肺炎「人狗傳染」途徑暫無證據

香港一名2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診患者的寵物犬驗出帶有微量SARS-CoV-2病毒，犬隻檢驗結果呈現「弱陽性」。總部位於法國巴黎的世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health，OIE）表示，目前沒有證據家畜與寵物會成為人類的病毒感染源。

世界動物衛生組織指，暫沒證據證明寵物和家畜會成為人類的病毒感染源。圖為意大利一名女子2月28日在意大利米蘭街頭攜犬散步。（Getty）

中央社記者28日向總部位在巴黎的世界動物衛生組織詢問看法與最新說明。OIE指出，目前尚無寵物和家畜遭新型冠狀病毒感染的證據，也沒有證據顯示寵物和家畜會是將病毒傳染給人類的感染源。

組織向記者表示，已和香港相關單位取得聯繫。目前正在調查病毒是否來自與患病飼主的接觸，導致犬隻口鼻遭病毒污染。OIE強調，現階段就推斷這隻狗是感染新型冠狀病毒仍言之過早。

OIE進一步解釋，「污染」和「感染」不同。在病毒數多的環境，與外界有接觸的動物都有可能遭病毒「污染」。但動物的暫時性污染對於新型冠狀病毒擴散風險的影響，目前仍待調查。

OIE為防治動物疾病的全球性組織，成立於1924年，前身為「國際獸疫局」（ Office International des Epizooties）。