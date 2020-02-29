18年戰爭和解在望　塔利班前指揮官：遲來的和平

塔利班和美國即將在多哈簽署和平協議，結束長達18年無止境的戰爭。美軍將撤走，塔利班亦會正式與恐怖份子「割席」，國家未來命運將交由塔利班和阿富汗政府決定。對阿富汗人民而言，一份和平協議無疑是邁向和平的一線曙光，不過背後仍然有很多未明朗的因素。

曾經是塔利班成員的侯賽尼（Mullah Manzoor Hussaini）於達曼區（Daman）出生，就讀伊斯蘭學校。24歲時加入塔利班，曾出任警方指標官和地區首長等職位。不過他五年前與阿富汗政府和解，如今與數百萬阿富汗人一樣，等待見證歷史時刻。

當我開始反抗阿富汗政府和美國人時，這是我的責任，很多人都如是。不過鬥爭中沒有結果。 侯賽尼

塔利班成員2018年6月16日在楠格哈爾省乘坐車輛。（美聯社）

「願世界不再遺棄阿富汗」

50歲的侯賽尼接受英國《電訊報》訪問時憶述那些年在塔利班的日子。911恐襲後，阿富汗遭到轟炸，侯賽尼逃往巴基斯坦。數個月後，他和同伴決定返國，但遇到阿富汗地方官員的阻撓。侯賽尼和同伴決定再戰沙場，之後曾返回巴基斯坦但被伏擊中槍，最終在坎大哈（Kandahar）獲特赦。

侯賽尼指，起初「主人」想對抗塔利班，他們的「奴隸」想聽從指示。他所指的「主人」是美國，「奴隸」則是阿富汗總統和省長。他說：「我們不想對抗這個政府，但他們拋棄了我們。」

回顧多年戰爭，侯賽尼認為如果不是美國和喀布爾盟友的錯誤和野心，和平或者早已降臨。如今和平協議近在咫尺，他深信只要世界不再遺棄阿富汗，和平仍有機會臨到。他表示，阿富汗人有過類似的經歷，就是俄羅斯人離開時，「他們離開後，阿富汗人互相對抗多年。他們摧毀我們的國家。如果他們（美國）如俄羅斯人般離開，只是留下鬥爭，不是好事。」

阿富汗報章2月22日報道和談最新消息。很多阿富汗人雖然期待和平降臨，但對協議的成效感到疑憂。（美聯社）

距離和平還有多遠？

和平協議背後，仍然有很多未明朗的因素。塔利班一直要求撤走美軍，但撤軍時間表仍然未對外公布。美國國防部官員指，計劃花三至五個月時間將駐阿富汗美軍數目從1.3萬左右減至8,600。有前官員預計，整個撤軍過程耗時18個月。目前也未知撤軍與停火、阿富汗內部和談等因素是否有所捆縛。

阿富汗大選「鬧雙胞」亦導致局勢更加複雜。總統加尼（Ashraf Ghani）和對手阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）分別宣布勝選，揚言要自行組成政府。美國和主要盟友未有選邊站，未來如何開啟阿富汗內部談判也是未知之數。

阿富汗內部談判定於3月10日開始，但談判形式卻未有定案，例如協調者、談判代表和地點等，外界質疑談判能否如期舉行。奧巴馬和特朗普政府期間曾出任署理阿富汗談判特使的米勒（Laurel Miller）認為，如果沒有好好準備談判和委派一個人或實體管理準備工作，談判很有可能一開始就破裂。