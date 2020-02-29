【新冠肺炎】學者質疑病例已逾2萬宗　伊朗為何變「病毒培養皿」

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延後，伊朗成為重災區，國內接連傳出高官染病消息，在國外也可屢見伊朗的「輸出」個案。雖然伊朗強調國內病例數百宗，但是外國專家均質疑伊朗的病例數目遠不止於此，甚至有專家估計超過2萬宗。 情況更讓人擔心的是，伊朗醫療設備差、人群聚會多、與鄰國衝突多，被視為新型冠狀病毒的「最佳培養皿」，甚至會牽連整個中東。

根據伊朗2月28日公布的數字，該國有388宗確診個案、34人死亡。但是外界愈來愈質疑這些數據，英國廣播公司（BBC）引述當地醫院消息報道，國內共有210人死於疫情，遠比德黑蘭官方公布數字為高。

2月20日，不少伊朗民眾到藥房購買防疫用品如口罩等（路透社）

多國出現曾赴伊朗確診者

外間的質疑並非空穴來風，近日在多國如新西蘭、加拿大、科威特、巴林、巴基斯坦、黎巴嫩、阿聯酋、白羅斯（前譯白俄羅斯）、阿塞拜疆等，都相繼出現曾赴伊朗人士在回國後確診的個案，種種跡象顯示伊朗成為「輸出病毒」之地。

另一方面，單是在伊朗政界，就有至少7名重要政治人物染病，包括衛生部副部長、議會國家安全及外交委員會主席等，就連副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）都確診，這些重要人物本應受到更嚴密保護，但如今也染疫，令外界懷疑當地真實情況比官方所說的更嚴重。

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒（AFP）

專家估計：2.3萬宗

伊朗究竟有多少個案？《華爾街日報》2月28日報道，多倫多大學達拉拉納公共衛生學院（University of Toronto's Dalla Lana School of Public Health）一班學者在研究後估計，伊朗的個案數字為約2.3萬宗。該研究再用2009年豬流感時使用的計算模型推測，估計個案數字範圍在1.15萬與4.1萬宗之間。

負責研究的學者博戈克（Isaac Bogoch）估計，疫情在伊朗已持續超過一個月。

2月25日，中國駐伊朗大使常華代表中方向伊朗捐贈口罩物資（路透社）

伊朗：病毒「最佳培養皿」？

英國東英吉利大學（University of East Anglia）醫學系教授亨特（Paul Hunter）接受新聞網站WIRED訪問時稱，對比意大利，他目前更擔心伊朗，皆因伊朗甚至更大的中東地區，可謂是病毒散播的「最佳培養皿」。他提到中東地區內的武裝衝突多，國境邊界多漏洞，難民到處逃避戰火，士兵也各處流動。

另一方面，伊朗也欠缺能力去有效地尋找所有個案。經過多年國際制裁，伊朗人民生活苦，醫療設備、基建等也追不上時代，按數字，伊朗每1000人分享1.5張醫院病床，遠低於全球平均的2.7張，更加不及眾多發達國的一半。

伊朗的確診個案愈來愈多後，2月27日，當地的餐廳顧客大減（路透社）

事實上，信奉伊斯蘭教的穆斯林每天多次禮拜，宗教聚會多，且親友之間見面，同性之間不時會互親臉頰，也被視為極有可能傳播病毒的途徑。

伊朗的「優勢」是當地年輕國民多，全國年齡中位數僅31.7歲，年輕人在感染後的死亡率相對較低，但伊朗如何避免國內疫情繼續失控，甚至避免把疫情帶到其他國家，仍然是當地的大難題。

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