【新冠肺炎】日本3縣確診首宗病例　一人是郵輪乘客

日本2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，高知縣、新潟縣及宮城縣怕出現首宗確診病例。

日本多地出現2019冠狀病毒病確診個案。圖為2月20日東京中央區的民眾戴着口罩上班。（AP）

宮城縣的病例亦是日本東北地區首宗確診感染個案。宮城縣仙台市70多歲的男患者是郵輪「鑽石公主號」乘客。他2月20日下船，28日上午出現輕微發燒和喉嚨痛，並在市內「感染症指定醫療機構」接受檢測，29日早上證實確診。

宮城縣表示，鑑於這個案例，當局會再次檢測其餘8名在縣內居住的郵輪乘客。

東京晴空塔暫時關閉

日本隨着愈多地方出現確診個案，一些設施營業及開放情況亦有改動。東京晴空塔營運單位29日宣布3月1日至15日暫時停業，擬在3月16日重開，待晴空塔網站過些時候公布的消息為準。

東方樂園公司2月28日宣布，東京迪士尼樂園和迪士尼海洋2月29日至3月15日期間關閉。公司計劃3月16日重開樂園，不過將與相關機構緊密聯絡再作公布。上海和香港的迪士尼樂園已經關閉逾一個月。

位於日本大阪市的市立美術館、市立科學館、市立東洋陶磁美術館、大阪歷史博物館和市立自然史博物館，將從2月29日起到3月16日暫時休館。