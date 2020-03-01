【新冠肺炎】特朗普談及首宗死亡個案　呼籲避免到意大利及韓國

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在美國錄得首宗死亡個案後，總統特朗普（Donald Trump）2月29日會見傳媒，談及當地疫情。

美國總統特朗普2月29日與一眾官員就新型肺炎疫情會見傳媒，他強調大家無需因為疫情而感到恐慌。（AP）

特朗普表示，首名死者是來自華盛頓州的50多歲女子，本身屬於「醫學上高危」人士。他亦指美國很有機會繼續錄得確診個案，並稱會在3月2日與醫藥公司高層會面，討論開發疫苗事項。

他強調民眾無需為疫情陷入恐慌，指美國已經準備好面對任何情況，希望疫情只是「較輕微情況。

而領導抗疫小組的副總統彭斯（Mike Pence），國務院已經將意大利和韓國的外遊警示升至第四級，呼籲民眾不應到該兩國的部份地方，同時亦與兩國合作，為從當地前往美國的人士進行健康檢查。他亦宣布擴大對伊朗的旅遊禁令，禁止最近14天到過伊朗的旅客入境美國。特朗普其後稱，當局或考慮向南部連接墨西哥的邊境發出旅遊限制。

另外，特朗普在開場時談及美國與塔利班簽署和約一事，祝賀阿富汗民眾取得和平，稱大家都厭倦戰爭，並稱會在不久將來與塔利班領袖會面。他期望塔利班可以遵守承諾，否則美軍會「很快地」重臨當地。