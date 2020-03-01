【新冠肺炎】意大利確診人數突破千人　愛爾蘭出現首例

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲擴散，意大利繼續成為重災區，當地民防部門2月29日表示，國內有超過1000人確診，而鄰國法國亦有100名患者。

意大利遭到新型肺炎疫情打擊，米蘭大教堂外的人流明顯減少。（AP）

意大利當局指，在29日新增240宗確診個案，8人喪生，令總感染人數增至1128人，當中29人不治、50人康復。而法國的確診人數由前一日的73人升至100人，其中2人死亡，12人出院，9人情況嚴重。

愛爾蘭亦首次出現確診病例，一名曾到意大利的男子回國後證實感染病毒。而北愛爾蘭早前有一名同樣到過意大利的女子經都柏林返回當地後確診，現時未知兩人是否乘坐同一航班。

面對意大利的疫情持續，多國都限制民眾到當地，美國副總統彭斯（Mike Pence）同日表示，國務院已經提升對意大利及韓國的旅遊警示至第四級，呼籲國民避免前往該兩國部分地方。土耳其政府亦宣布，會在3月1日起暫停來往當地及意大利、韓國和伊拉克航班，同時關閉連接伊拉克的邊境。

至於美國同日亦出現首宗本地死亡個案，華盛頓州一名的50多歲男子證實不治。總統特朗普（Donald Trump）指美國有機會出現更多確診病例。