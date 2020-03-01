【新冠肺炎】中國向多國伸出援手

2019冠狀病毒病（COVID-19）俗稱武漢肺炎）疫情發生之初，全球多國向中國伸出援助之手。當前，新冠肺炎疫情逐漸擴散至全球，中國也向曾提供幫助的國家，給予支持和幫助，正如中國外交部發言人耿爽日前所稱，「投我以木桃，報之以瓊瑤」。

中國外交部發言人趙力堅於2月27日外交部例行記者會上確認，中方向日方交付一批病毒檢測試劑盒。

中國駐日本大使館於2月29日發布消息，近期中國政府還將分批次向日本捐贈5,000套防護服和10萬隻口罩，其中前兩批物資已於2月27日、28日運抵東京。

對於曾經4次向中國捐贈防疫物資的韓國，趙立堅表示「中國已經或正在準備向韓方疫情嚴重的地區提供援助，近日將分批空運到韓國」。

韓聯社2月28日報道，韓國駐上海總領事館2月27日表示，上海市人民政府外事辦公室主任張小松當天赴總領事館轉交上海市向大邱市和慶尚北道贈送的50萬隻口罩，這是中國地方政府首次向韓國捐贈防護物資。

此外，第一個援助中國的伊朗目前疫情形勢嚴峻，中國政府於2月28日向伊朗緊急捐贈一批病毒試劑盒，伊朗駐華大使館於2月28日晚通過中國社交媒體微博向中國表達感謝。

而此前，中國駐伊朗大使館代表中國和當地中資企業已向伊朗衞生和醫療教育部捐贈了25萬隻口罩和5,000個試劑盒。

中國外交部部長王毅還表示，中伊是全面戰略伙伴，總在彼此困難的時候相互支持幫助，堅定站在一起。中國將根據伊方需要，繼續向伊提供力所能及的幫助，包括開展疫情防控、醫療救治等方面的合作。