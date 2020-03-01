【新冠肺炎・韓國】新天地教主將接受病毒檢測　教徒1月曾赴武漢

韓國紐西斯通訊社3月1日報道，「新天地教會」教主李萬熙將接受新型冠狀病毒檢測。韓國中央防疫對策本部同日亦首次證實，「新天地教會」有教徒1月曾去過中國湖北武漢。

韓國疫情形勢嚴峻，圖為戴着口罩的韓國陸軍士兵在韓國大邱一個軍事基地檢查站站崗。（AP）

3月1日上午，首爾市長樸元淳在社交媒體Facebook上發文稱，「新天地教會教主李萬熙作為本次事件的核心責任人，請立即出面解決問題」。

「新天地」方面回應稱，「李萬熙會長決定接受檢查」，「為了接受檢查，正在與相關部門協商」。

目前李萬熙和其他教徒一樣在家中隔離。

韓國中央防疫對策本部3月1日宣布，目前正在通過法務部全面確認國內「新天地教會」教徒的出入境記錄，並指出「雖然尚未確定，但韓國國內部分教徒於2020年1月曾前往武漢後回國」。惟暫時未知涉及多少人，亦未知與教會爆發疫情是否有關。

韓國《亞洲經濟》3月1日報道指出，此前「新天地教會」方面曾就中國教徒前往韓國一事解釋，但並未提及韓國教徒前往中國一事。

韓國法務部於2月29日向疾病管理本部通報244,743名教徒自2019年7月1日至2020年2月27日出入境記錄。經確認，韓國國內211,462名教徒中有3,572名是從中國進入韓國的。中國國內教徒中有3,610名在同一時段進入韓國，其中有42名教徒來自武漢。