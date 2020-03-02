【新冠肺炎】員工擔心疫情拒絕上班　羅浮宮被迫全日閉館

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）的員工周日（3月1日）因憂慮受感染而集體行使「不上班權」（droit de retrait），導致博物館當天全日關閉。

羅浮宮每日均接待大量來自世界各地的旅客，因此員工認為受感染的風險很高，非常擔心，要求管理層加強保障。館方努力嘗試釋除員工疑慮，然而雙方的討論未如理想；工會代表稱，開館前召開了員工大會，共有300人出席，最終有298人投票贊成行使「不上班權」，僅2人投反對票。

網上片段顯示，羅浮宮當日上午入口仍大排長龍，民眾等候入內參觀，惟羅浮宮直至下午也無法開放，館方約在下午5時始宣佈全日閉館。

消息指出，員工有機會在未來數天再次行使「不上班權」，並呼籲目前身在巴黎且有意參觀羅浮宮的人士注意。根據當地的勞工法例，如果員工有合理理由懷疑工作環境會對其生命及安全構成嚴重威脅，有權通知公司負責人不上班。

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法國迄今確診受感染人數逾100人，其中2人死亡，12人出院，9人情況嚴重。當局上周六（29日）宣布暫時禁止超過5000人的公眾集會，但衛生部長韋朗（Olivier Veran）透露，當局稍後或會修改內容，希望能盡快控制疫情和解除禁令。受到禁令影響，原定在3月1日舉行、吸引4萬名跑手參加的巴黎半馬拉松賽事被迫取消，當地的年度農產展亦提早一日結束。

另外，巴黎大主教要求教區神父不要將聖餐麵包直接放入信眾的嘴巴；當局又建議民眾打招呼時避免傳統的親吻臉頰方式。

Longue file d'attente au Louvre. Musée toujours fermé pour l'instant (10h). Pas d'annonce officielle mais apparemment, à l'intérieur, assemblée générale du personnel pour décider s'il faut ouvrir à cause du #coronavirus pic.twitter.com/fFrR3o1e5a — Anthony Morel (@AnthonyMorel) March 1, 2020