【武漢肺炎】新冠病毒「怕什麼」？　德國專家解答

外界在期待隨着春天的步伐來到，病毒會隨溫度上升消失？一位德國病毒學家對此進行解答。

據德國之聲3月1日報道，包括專家在內的輿論都在期待，天氣回暖有助抗疫。如病毒真的類似流感病毒那樣的話，春天來到是好事。人們期望隨着春天到來，氣温上升，病毒的生存環境變差，疫情也就會消失。

目前除了中國外，韓國感染新型冠狀病毒肺炎疫情人數在不斷急速上升，世衛組織也發出警告，各國需做好全球大流行的準備。（AP）

醫學界對這種新病毒身了解並非很多。人們預期它會像流感病毒一樣隨季節消退的想法，會不會是一廂情願？德國漢諾威實驗和臨床感染研究中心的分子病毒學家皮茨曼（Thomas Pietschmann）認為，新冠病毒是否會如同人們所期望的那樣，這一問題嚴格來說還無法回答，因為人類對這一病毒的認識還不夠。

「這種病毒的特殊之處在於，人類是第一次接觸到它。根據我們從中國得到的數據，可以得出結論，這種病毒從某隻動物傳染給人類，就那麼一次，然後從那裏開始蔓延擴散。」

換句話說，與人人幾乎都接觸過的流感病毒不同，我們的免疫系統並沒有為新冠病毒的入侵做好準備。

此外，目前北半球的氣候條件對於病毒的快速傳播堪稱「完美」。首先是氣温，通過呼吸道傳染的病毒在氣温較低的時候尤為活躍：「病毒在温度較低的時候穩定性就高。就像食品在雪櫃裏能夠存放得更久。」

對於許多病毒來說，温度高好，日子就越不好過。「新冠病毒是被一層脂質層包裹的，」皮茨曼表示，脂質層不是特別耐熱，所以病毒在温度升高後很快就被殺死。

濕度對於呼吸道病毒的傳染性也起到重大作用。病原體在人猛烈打噴嚏後被送到體外，就會漂浮在空中。「相比高濕度的環境下，在大部分較為乾燥的寒冷冬日，帶有病毒的小小飛沫停留在空中的時間會更長，」皮茨曼表示。

美國總統特朗普（Donald Trump）2月29日發表講話稱，美國目前確診22例，而且病例可能增加，正考慮是否採取進一步的防範和限制措施，減少病毒的傳播。（AP）

感染病毒不僅與年齡和健康狀態相關，還取決於性別。雌激素也能夠幫助女性抵禦病毒。

皮茨曼表示，「這一方面有遺傳學上的原因，因為一些與免疫系統有關的基因，比如負責識別病原體的基因，是在X染色體上進行編碼的。」由於女性有兩個X染色體，而男性只有一個，因此女性在這方面顯然更有優勢。

德國之聲特別提到，也許當北半球春暖花開的時候，新冠疫情便會真的結束。但是，根據世衛組織的說法，目前澳洲至少發現20多個新冠病例，巴西也有了，這兩個國家可都是在南半球。那裏的冬天還沒開始。