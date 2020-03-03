英媒：美國討論限制對華出售飛機引擎高級別會議推遲至3月

英國媒體2月28日引述知情人士透露，美國將討論限制向中國出售技術的高級別會議推遲至3月。

據路透社2月28日報道，美國特朗普（Donald Trump）政府已將討論限制向中國以及中國電訊巨頭華為出售技術的會議改期至3月11日。

2018年2月13日，C919大型客機102架機停放在中國商飛公司上海飛機製造有限公司總裝車間內。（新華社）

知情人士透露，這個內閣級別的會議原定2月28日召開，但已推遲。會議目前確定在3月舉行，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）等預計將參加會議。

會議的議程包括，想辦法擴大美國的權限，以阻止更多採用美國技術的外國產品輸送至華為。

另據知情人士表示，此前政府機構的副手開會討論了議程，但並未就如何處理與中國、華為的電訊設備和商用飛機零部件有關的各種提案提供任何建議。

不過，有關阻止通用電氣為中國研發的大型客機提供引擎的提議，這個問題已經有了明確的結果，正如美國商務部高級官員對路透社表示，商務部準備完全遵照總統允許出售引擎的指示。

2月17日，特朗普在社交媒體Twitter上抨擊一些對中國貿易限制措施的建議，並指美國對商業往來持開放態度，不可以、亦不會成為一個難以貿易的地方。

特朗普形容有關規條是「荒謬」，已指示管治團隊每一個人，按這個方針辦事。還希望中國購買美國的飛機引擎，因為美國的引擎是全球最好。

2018年12月28日，中國C919國產大型客機103架機在上海浦東國際機場起飛。（新華社）

此前，美國《華爾街日報》2月16日援引消息人士稱，美國政府正在考慮一項提案，阻止通用電氣公司繼續為中國商飛C919客機提供引擎，原因是擔心中方可能會對引擎進行逆向工程仿製，損害美國商業利益。