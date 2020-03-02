伊拉克候任總理阿拉維放棄組閣並辭職

伊拉克候任總理阿拉維（Mohammed Tawfiq Allawi）3月1日宣布放棄其候任總理的職位。他說自己承受政治壓力，其所呈交的內閣部長人選再度無法獲得國會通過，他因此放棄籌組新政府，並辭去候任總理職務。

阿拉維說在宣布下台時說：「我已試過所有可用來拯救我們國家免於墮入未知狀況、以及解決目前危機的方法。」

根據伊朗憲法，阿拉維須在3月2日前組閣，然而1日舉行的投票中，328席的國會會議僅108名議員出席。在法定人數不足的情況下，他提交的閣員人選無法獲得通過。

阿拉維面對主宰該國政治並有既得利益的政黨的反對。他說，在上一任總理被迫下台時政客對示威者所做的承諾，如今他們卻沒認真履行。

伊拉克的示威者想推翻政府精英管治，也認為候任總理阿拉維是他們一分子，反對他上任。圖為3月1日伊拉克首都巴格達的示威者舉起海報上街遊行。海報上面印有阿拉維的照片，以及「人民下令拒絕」的字樣。它的意思應是指民眾拒絕讓阿拉維擔任總理。（AP）

伊拉克對上一任總理是邁赫迪（Adel Abdul-Mahdi ）。2019年10月伊拉克發生大規模示威，導致他2個月後在壓力中被逼下台。當時大批示威者上街，起初要求政府解決就業以及公共服務的問題，其訴求後來快速演變成移除政府精英階層。這一波示威中，有約500人死亡。示威者其實也反對阿拉維，認為他是系統中的一分子。

阿拉維下台，總統薩利赫（Barham Salih）尋找新總理人選的工作隨之開始。而以邁赫迪為首的看守政府將繼續工作。

薩利赫有15天的時間去提名另一候任總理，後者有30天的時間組閣，並將名單交予國會表決，下任政府預期將須準備提早大選。這是政府對示威者做出的承諾之一。