【新冠肺炎・疫情】伊朗確診激增至2336　緊急醫療服務部長中招

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，繼日本之後，韓國、伊朗及意大利的疫情都有加劇的跡象。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

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重點報道：

韓國（South Korea）：韓國3月3日下午再多374宗確診病例，全國累計急升至5186宗。若加上當局上午公布的477宗，全日共計增加851宗。韓國疾病預防及控制中心表示，一名2月曾去過中國武漢的「新天地教會」信徒對病毒呈陽性反應。

韓國3月3日公布新增多477宗確診個案，累計4812宗，死亡個案增至28宗。累計確診個案中，有近六成與新天地教會有關。康復並解除隔離的病例增至34例。

國防部指，軍方新增3宗確診個案。軍方確診個案增至31宗，海陸空三軍和海軍陸戰隊均有確診個案。

韓國2月29日出現首宗二次感染個案。疾病管理本部指，一名73歲韓國女子首次確診後2月22日康復出院，27日再次出現病徵，28日再次確診。患者無外遊紀錄，但兒子和媳婦曾前往中國廣東省，二人均確診患病。

▼▼韓國新天地教會大邱分支被指是導致國內疫情迅速蔓延的罪魁禍首，想了解更多，請點擊放大觀看：

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日本（Japan）：厚生勞動省和各地方政府統計的數據，截至3月3日下午5時，包括「鑽石公主號」郵輪的706名病人在內，日本新冠肺炎病例確診人數累計達985人。

日本疫情持續，該國首相安倍晉三2月底宣布推出包括金援在內的措施，支持在職家長。圖為2月29日日本神奈川縣松田櫻花祭舉行期間，戴着口罩的遊人在賞花。（AP）

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「鑽石公主號」一名英國男乘客病逝

死亡個案方面，日本在2月28日再增加3宗，包括和歌山縣一名70多歲老翁，及東京都一名70多歲婦女，她之前是郵輪「鑽石公主號」的乘客，還有一人是「鑽石公主號」的英國籍男乘客。目前有關「鑽石公主號」的染疫死亡個案增至6宗。

日本全國有逾900宗確診個案，當中逾700個是郵輪「鑽石公主號」的乘客及船員。

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伊朗（Iran）：伊朗衛生部副部長萊西（ Alireza Raisi）3月3日公布，該國迄今有2236宗確診個案，死亡人數增至77人，這較2日公布的多11人。



以2日公布的累計確診個案1501宗計算，伊朗1天之間增加835個確診個案。

伊朗在國會休會數天後，有23名國會議員的樣本在冠狀病毒檢測中呈陽性反應。除此之外伊朗緊急醫療服務部部長柯利凡德（Pir-Hossein Kolivand）亦已受感染新冠肺炎。

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒（AFP）

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吉爾吉斯（Kyrgyz Republic）：外交部副部長阿布德拉赫曼諾夫（Nurlan Abdrakhmanov）2月28日表示，一名滯留日本的吉爾吉斯公民確診新型冠狀病毒肺炎，他將在當地醫院接受治療直到痊癒。這名患者是鑽石公主號一名船組人員。吉爾吉斯境內目前尚未出現武漢肺炎的確診病例。

意大利（Italy）：民防局3月2日表示，全國確診病例從前一日的1694宗增至2036宗，死亡病例增加18宗至52宗，另外有149人已經痊癒。

大部份個案集中於重災的北部地區。意大利的疫情最早在1月31日出現，來自兩個乘郵輪的中國旅客。然而在平靜一段時間後，確診個案開始暴增，疫情也從北部的重災區蔓延到南部的西西里島（Sicily）。

意大利出現疫情，而且持續對外「輸出」，嚇怕不少旅客。圖為2月29日威尼斯貢多拉船夫在沒有客人登船之際使用手機。（AP）

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多國出現首例確診：

亞美尼亞（Armenia）：亞美尼亞3月1日出現首宗感染新型冠狀病毒個案，29歲患者2月28日從伊朗回國。

捷克（Czech Republic）：捷克3月1日首次確診的病例多達3宗，所有患者都曾去過意大利北部。3名患者分別是2名捷克人及1名在意大利米蘭（Milan）讀書的美國學生，他們都出現輕微症狀。

多明尼加共和國（Dominican Republic）：多明尼加共和國3月1日公布首宗確診個案。患者是一名62歲的意大利遊客。

厄瓜多爾（Ecuador）：南美洲國家厄瓜多爾2月29日公布首宗確診個案，患者是一名旅居西班牙的年長厄瓜多爾女性，她2月14日從馬德里乘搭直航班機返抵厄瓜多天爾時，未出現任何症狀，但不久後身體不適並前往醫院就診，被診斷出感染新型冠狀病毒。

印尼（Indonesia）：印尼3月2日首次宣布有2宗確診個案，2名患者分別是一對64歲和31歲的母女，兩人曾經與一名居住馬來西亞的日本人接觸。母女已經入住雅加達一間醫院接受治療。

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約旦（Jordan）：約旦3月2日出現首宗確診個案。患者為約旦人，約兩周前從意大利乘坐飛機返國。

拉脫維亞（Latvia）：拉脫維亞3月2日出現首宗確診個案。

摩洛哥（Morocco）：摩洛哥3月2日出現首宗確診病例，患者為居於意大利的摩洛哥男子。

沙特阿拉伯（Saudi Arabia）：沙特3月2日出現首宗確診病例。患者為沙特人，從伊朗經巴林返國。

塞內加爾（Senegal）：塞內加爾3月2日出現首宗確診病例，為繼尼日利亞確診首宗病例後，撒哈拉以南非洲地區第2宗個案。患者為居於塞內加爾的法國男子，2月26日從法國滑雪後返國。

突尼斯（Tunisia）：3月2日出現首宗確診個案，病人是一名突斯尼男子。

烏克蘭（Ukraine）：3月3日公布該國第一宗確診個案。烏克蘭衞生部公共衛生中心負責人庫津（Ihor Kuzin）3日接受路透社訪問時指出，患者2月26日在烏克蘭切爾諾夫策州（Chernivtsi）入院。他之前從意大利到羅馬尼亞，再轉往烏克蘭。他目前情況穩定。

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郵輪「鑽石公主號」：

「鑽石公主號」再多14人確診

日本厚生勞動省2月26日宣布，郵輪「鑽石公主號」再多14宗確診個案，令全船累計確診者升至705人。新增的14名患者為5名乘客和9名船員，其中12人沒有咳嗽和發燒等症狀。

日本放送協會（NHK）2月25日報道，一名80多歲的「鑽石公主號」郵輪確診乘客，在住院期間死亡，令船上乘客確診死亡數字升至第四宗。

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阿富汗（Afghanistan）：阿富汗公共衛生部2月24日公布，在當地西部的赫拉特省（Herat）確診首宗個案，是3名疑似患者中其中1人。

阿爾及利亞（Algeria）：阿爾及利亞3月2日新增2宗確診個案，患者為居於法國的父女。全國累計有5宗確診個案。

澳洲（Australia）：澳洲3月3日確診第34宗個案。患者為20歲中國學生，2月23日抵達澳洲布里斯班（Brisbane）前曾飛往杜拜「自我隔離」最少14日，到埗後2日感到不適。全國累計有34宗確診個案，其中10宗來自昆士蘭省（Queensland）。

澳洲3月1日出現首宗新型冠狀病毒死亡個案。患者是一名78歲老翁，他是早前「鑽石公主號」郵輪上的乘客，1日在珀斯（Perth）一家醫院病逝。

奧地利（Austria）：奧地利2月27日新增3宗確診病例，全部來自首都維也納。連同蒂羅爾（Tyrol）2月25日2宗確診病例，全國累計有5宗個案。

阿塞拜疆（Azerbaijan）：阿塞拜疆2月28日出現首宗確診個案。患者為俄羅斯公民，從伊朗抵達阿塞拜疆。

巴林（Bahrain）：巴林3月2日宣布新增多2宗確診個案，分別為沙特和巴林公民，均曾到訪伊朗。全國累計個案增至49宗。

白羅斯（Belarus）：白羅斯2月27日出現首宗確診個案。當地衞生部公布，一名伊朗裔公民確診感染，患者是來自伊朗的學生。

比利時（Belgium）：衛生部3月3日晚上公布該國有5個新增確診個案，累計達13例。所有新增個案病人皆是最近從意大利北部回國。他們有發燒、咳嗽及感冒，徵狀溫和。

巴西（Brazil）：巴西2月29日確診第二宗病例。患者是一名32歲男性，27日自意大利米蘭返回巴西聖保羅（Sao Paulo）。他在返回巴西的飛機上一直戴口罩，回國後同一天就出現症狀。

巴西2月26日正式宣布聖保羅（Sao Paulo）出現首宗確診個案，患者為一名2月9日至21日曾到訪意大利倫巴第地區（Lombardy）的61歲男子。此個案也是南美洲的首宗感染個案。

圖為美國華盛頓州科克蘭一個看護設施有逾50有徵狀並需接受檢測後，一名職員2月29日以白布遮掩被送上擔架床的人。（AP）

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：加拿大安大略省3月2日新增3宗確診個案，全國累計有27宗，其中18宗來自安大略省，另外8宗來自卑詩省，1宗來自魁北克省。

克羅地亞（Croatia）：克羅地亞3月2日新增1宗確診個案，全國累計有8宗，其中5宗來自里耶卡（Rijeka），另外3宗來自首都薩格勒布（Zagreb）。

丹麥（Denmark）：丹麥2月27日確診當地首宗感染新型冠狀病毒個案，為一名近期曾到意大利北部滑雪的男子。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

愛沙尼亞（Estonia）：歐洲國家愛沙尼亞2月27日宣布，當地出現首宗確診病例。

芬蘭（Finland）：芬蘭2月26日確診第2宗個案。患者為芬蘭女子，曾前往意大利米蘭，目前於首都赫爾辛基接受醫院。芬蘭1月29日出現首宗確診病例，患者為來自中國湖北武漢的32歲女子。

伊朗成為另一個位於中東的疫情「輸出國」，3月1日確診病例更直逼1000。圖為伊朗德黑蘭兩名女子2月29日走在街上。（AP）

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法國（France）：法國3月2日新增61宗確診個案，累計增至191宗。法國《巴黎人報》引述貢比涅（Compiègne）市長指，當地出現2宗死亡案例，全國死亡個案增至4宗。

格魯吉亞（Georgia）：格魯吉亞2月28日確診第2宗個案。患者為格魯吉亞女子，曾前往意大利。格魯吉亞2月26日確診首宗個案。患者為格魯吉亞公民，曾前往伊朗，乘坐小巴越過接壤阿塞拜疆的邊境後隨即被送往醫院。

德國（Germany）：德國3月3日新增31確診病例，從前一日的157宗增至188宗。

希臘（Greece）：希臘2月29日確診3宗個案，全國累計增至7宗。3名患者均是希臘國民，其中一人從意大利回國。

希臘2月28日新增1宗確診個案。全國累計4宗個案，2名患者來自北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki），2名患者來自雅典（Athens）。

冰島（Iceland）：3月3日新增3個確診個案，累計確診個案9個，當8人曾往意大利，其餘一人曾往奧地利。該國首名患者2月28日確診。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

伊拉克（Iraq）：伊拉克3月2日新增2宗確診個案，患者均曾到訪伊朗。全國累計有21宗確診個案。

愛爾蘭（Ireland）：愛爾蘭2月29日出現當地首宗確診病例，患者由意大利北部回國。

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以色列（Israel）：以色列2月28日新增4宗確診個案，包括郵輪「鑽石公主號」的乘客。早前有2名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客確診，全國累計有7宗確診個案。

科威特（Kuwait）：衛生官員2月29日指出，該國在過去24小時沒有新增個案。其他確診個案中的患者情況穩定。政府建議該國公民避免出國。

衞生部官員指該國2月28日有確認2宗確診個案，累計確診個案增至45宗。官員稱其中一個個案是曾往伊朗，另一個是受曾往伊朗人士感染。

沙特阿拉伯的阿拉伯電視台（Al Arabiya）28日則引述衞生部報道。一名醫生在出席部門於28日舉行的記者會時，指出兩名病人近期到伊朗。他們現時健康狀況良好。

當地2月24日首次出現確診個案，患者共有5名。5人22日均從伊朗城市馬什哈德（Mashhad）乘坐班機抵達科威特。機上約有700名乘客。在5名患者當中，有1位科威特公民、1位沙特阿拉伯公民及1位無國籍的阿拉伯人。

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黎巴嫩（Lebanon）：黎巴嫩2月29日再多3宗個案，3名患者曾與國內其他確診患者接觸。全國至今累計7宗病例。

黎巴嫩2月28日確診第4宗病例。患者為敘利亞女子。黎巴嫩首3宗確診個案患者均是從伊朗乘坐飛機抵達黎巴嫩。

立陶宛（Lithuania）：立陶宛2月28日出現首宗確診個案。患者是一名女子，曾到意大利北部城市維羅納（Verona）旅遊，並在本周回國。

盧森堡（Luxembourg）：盧森堡衛生部2月29日公布，當地出現首宗確診個案，40多歲男患者上周初從意大利返國。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞28日出現2宗新增確診個案，令該國確診個案增至25宗。兩名患者分別是41歲、在馬來西亞工作的日本女子。她1月曾往日本，2月初身在印尼。另一位患者是54歲意大利男子，他在馬來西亞娶妻並住在該國。他因公在2月15日至21日到意大利。

墨西哥（Mexico）：墨西哥2月28日公布，國內有3個確診個案。墨西哥成為第2個有人染病的拉丁美洲國家。3名患者是彼此認識，最近曾往義大利。衛生官員稱暫未有證據顯示該國出現人傳人的情況。

摩納哥（Monaco）：摩納哥2月28日確診首宗病例。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

荷蘭（Netherlands）：國家公共衛生與環境研究所3月2日公布新增8宗確診個案，累計增至18宗。

新西蘭（New Zealand）：新西蘭2月28日出現首宗確診個案。患者是60多歲的新西蘭公民，曾到伊朗旅行，並在26日日經印尼峇里島回國。

尼日利亞（Nigeria）：尼日利亞衞生部2月28日表示，該國出現首宗確診個案。患者是在拉各斯州（也是首都拉各斯所在地）確診感染，他是在尼日利亞工作的意大利公民，2月25日從米蘭回尼日利亞。

北馬其頓（North Macedonia）：北馬其頓2月26日確診首宗個案。患者曾前往意大利。

挪威（Norway）：挪威3月1日新增2宗確診個案，兩名患者均與奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）的眼科診所有關。全國累計有17宗確診個案。

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阿曼（Oman）：阿曼2月27日新增1例確診病例。患者去過伊朗。全國累計有6宗確診個案。

巴基斯坦（Pakistan）：巴基斯坦3月3日新增1宗確診個案。吉奧新聞電視台（Geo）報道，患者為45歲女子，數日前從伊朗抵達。全國累計有5宗確診個案。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

葡萄牙（Portugal）：葡萄牙3月2日首次出現確診病例，兩名患者都是男性，其中一人曾到意大利，另一人就剛從西班牙返國。兩人正在波圖的醫院治療。

卡塔爾（Qatar）：卡塔爾2月29日出現首宗確診病例，患者是一名36歲卡塔爾公民，最近從伊朗回國。

羅馬尼亞（Romania）：衛生部長科斯塔凱（Victor Costache）2月26日宣布確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。患者來自南部戈爾日縣（Gorj），曾與一名月內抵達羅馬尼亞的意大利公民有直接接觸。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯3月2日再確診一宗感染，患者是一名29歲莫斯科居民，不久前從意大利回國，目前在莫斯科醫院接受治療，情況穩定。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

新加坡（Singapore）：新加坡3月2日新增2宗確診個案，總數增至108宗。

西班牙（Spain）：西班牙3月2日新增27宗確診個案，累計增至119宗。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典：（Sweden）：瑞典《每日新聞報》（Dagens Nyheter）3月3日報道，該國共有19人確診感染。

瑞士（Switzerland）：瑞士3月2日確診個案增至24宗，全國有12個州份出現確診個案，其中最多的格里松州（Grisons）有6宗，日內瓦州（Geneva）有5宗。

泰國（Thailand）：泰國3月2日再多1宗確診個案，累計病例升至43宗。患者是一名22歲女子，曾與一名已經確診、負責接載外國遊客的泰國司機共事。當地目前有31人已經痊癒，11人仍然留院。

泰國3月1日首次出現死亡個案，死者是一名35歲男子，他同時患有登革熱。泰國迄今有30名患者已痊癒，尚有11人仍然留院。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋2月28日新增6宗確診個案，累計增至19宗。

英國（United Kingdom）：3月2日有4宗新增確診個案，累計個案增至40宗。當中蘇格蘭政府宣布首次出現1個病例，患者早前從意大利北部回國。

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美國（United States）：美國西雅圖和金縣公共衛生部門官員達欽（Jeff Duchin）3月2日表示，區內新增4宗死亡個案。連同華盛頓州早前2宗死亡個案，全國累計死亡個案增至6宗。

華盛頓州目前有18宗確診病例，為全國最多的州份，當中14宗來自金縣（King County），另外4宗來自附近的斯諾霍米甚縣（Snohomish County）。

根據疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）統計，截至3月2日，全國累計有91宗確診個案，包括45名郵輪「鑽石公主號」乘客和3名從武漢撤走的僑民。目前有10個州份出現確診個案，包括加州和紐約州。

越南（Vietnam）：越南衛生部2月25日發布聲明指，該國確診的16名新型冠狀病毒肺炎患者，目前已經全部治癒。最後一名患者目前狀況良好，不過尚未知道他何時可以出院。

越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。