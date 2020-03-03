【美國大選】拜登獲對手背書形勢大好　超級星期二力戰桑德斯

美國大選初選重頭戲「超級星期二」（Super Tuesday）3月3日登場。民主黨參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）和印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）3月2日先後宣布退選並為前副總統拜登（Joe Biden）背書。

全國公共廣播電台（NPR）報道，3月1日宣布結束競選工程的布蒂吉格2日晚在達拉斯（Dallas）一間燒烤餐廳表態支持拜登競選總統。拜登回應指，布蒂吉格令他想起自己過世的兒子。

克洛布徹同日較早前亦宣布結束競選工程，並在達拉斯為拜登站台。她表示，如果民主黨想擊敗總統特朗普（Donald Trump），團結是至關重要，並指拜登會協助民主黨人取得「大勝」。

全國公共廣播電台指出，拜登盡可能爭取黨內温和派支持，希望超越目前領先黨團初選提名數的資深參議員桑德斯（Bernie Sanders），兩人對拜登的支持扮演關鍵角色。

《國會山》日報（The Hill）引述莫寧諮詢公司（Morning Consult）3月2日公布的民調報道，桑德斯支持度仍然以29%領先，但拜登勝出南卡羅來納州（South Carolina）初選後，支持度大幅上升7個百分點，以26%的支持度緊隨其後。排在第三、第四位的是紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）17%和參議員沃倫（Elizabeth Warren）11%。

南卡羅來納州初選結果出爐前，桑德斯和拜登的支持率分別是32%和19%。