【超級星期二】拜登鹹魚翻身料勝出9個州包括德州　桑德斯取加州

美國民主黨總統初選3月3日上演「超級星期二」的激烈投票戰，各州繼續點票，美國前副總統拜登（Joe Biden）預計贏得至少9個州的勝利。佛蒙特州（Vermont）參議員桑德斯（Bernie Sanders）料在4個州獲勝，包括擁有415張宣誓黨代表票的「大票倉」加州。

綜合媒體3月3日報道，美國前副總統拜登（Joe Biden）預計將贏得9個州的勝利，包括阿肯色州、馬薩諸塞州、明尼蘇達州、俄克拉荷馬州、亞拉巴馬州、弗吉尼亞州、北卡羅來納州、田納西州和德州。

佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）則預計將在4個州獲勝，包括擁有415張宣誓黨代表票的「大票倉」加州。

在「超級星期二」這天，民主黨在加州、德州等14個州和海外領土美屬薩摩亞以及海外民主黨人群體中舉行初選，將決定1357張宣誓黨代表票的歸屬，這超過了總票數的三分之一。候選人必須贏得1991張黨代表票才能成為民主黨總統候選人。

拜登的副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）稱，今晚的成功是「美國現代史上最偉大的政治回歸之一」。

路透社3月3日報道，雖然拜登拿下至少8州，但桑德斯贏得加州這個最大「獎項」，為民主黨總統候選人提名展開一場漫長的一對一戰鬥。

接下來的角逐將於3月10日在艾奧瓦州、密歇根州、密西西比州、密蘇里州、北達科他州和華盛頓州舉行。

彭博社報道，桑德斯在加州贏得「超級星期二」初選的最大勝利，但拜登在民主黨總統候選人提名的角逐中出人意料地捲土重來，在多州取得勝利。即使在加州失利，拜登所獲得的票選結果，對這位幾天前還處於困境的候選人來說也是一個巨大的轉變。

美國《華爾街日報》報道，拜登在「超級星期二」取得一系列令人印象深刻的勝利，而桑德斯贏得了代表人數眾多的加州，兩人在民主黨總統候選人提名的角逐中陷入持久戰。