美軍空襲塔利班　簽署和平協議後首次

美國和塔利班簽署和平協議數日後，駐阿富汗美軍3月4日宣布對塔利班的武裝份子發動致命空襲，回應塔利班攻擊。

美國與塔利班2月29日簽署和平協議。美國總統特朗普3月3日證實與塔利班領袖通電話。（路透社）

駐阿富汗美軍發言人萊格特（Sonny Leggett）在Twitter表示，「美國3月4日對赫爾曼德省Nahr-e Saraj的塔利班武裝分子進行空襲，當時塔利班武裝分子正在攻擊阿富汗國家安全部隊的檢查站。」今次是美國11天以來首次攻擊塔利班，也是簽署和平協議後首次。

萊格特表示，華府致力維持和平，但呼籲塔利班停止「不必要」的攻擊並履行協議承諾。

The US conducted an airstrike on March 4 against Taliban fighters in Nahr-e Saraj, Helmand, who were actively attacking an #ANDSF checkpoint. This was a defensive strike to disrupt the attack. This was our 1st strike against the Taliban in 11 days. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) March 4, 2020

美國總統特朗普（Donald Trump）3月3日在白宮表示，與塔利班領袖通電話。這是自近19年前的阿富汗戰爭爆發以來，美國總統與塔利班首次直接溝通。特朗普表示，「我們進行良好而且很長的對話，他們想停止暴力。」

雙方簽署和平協議後，塔利班隨即重新開火。阿富汗內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）指，自3月2日，塔利班發動33次襲擊，6名平民死亡。其中一次襲擊導致2名軍人死亡。

美國和塔利班2月29日簽署協議。根據協議，美國承諾在135天內將駐阿美軍規模從1.3萬人減少到8,600人，而剩餘的美軍將在14個月內撤離阿富汗。塔利班承諾不允許成員以及包括蓋達組織在內的其他組織利用阿富汗國土威脅美國和盟友的安全。